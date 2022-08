Il cast di Ballando con le stelle 2022 sarebbe al completo ma non mancano le polemiche: i nomi

Trapelano quelli che dovrebbero essere tutti i nomi dei vip pronti a scendere in pista per Ballando con le stelle 2022

Si lavora alla prossima edizione di Ballando con le stelle e, in vista di conoscere direttamente da Milly Carlucci i nomi dei nuovo protagonisti del suo show ( immaginiamo che anche quest’anno si inventerà qualcosa per attirare nel modo giusto l’attenzione) fioccano anticipazioni e rumors. Tanti i nomi che sono stati fatti nell’ultimo mese e tanti i vip che sembrano essere destinati a scendere in pista a Ballando con le stelle 2022. Di sicuro al momento c’è il nome di Iva Zanicchi, lei stessa ha confermato la sua partecipazione al programma di Rai 1. Per tutti gli altri, nessuna ufficialità ma Dagospia prova a mettere insieme i tasselli e svela i nomi di quelli che dovrebbero essere tutti i concorrenti di Ballando con le stelle 2022. Le polemiche, come dicevamo nel nostro titolo non mancano e si legano soprattutto al nome di Erico Montesano. Il comico, in questi ultimi anni, si è fatto riconoscere, più che per i suoi meriti artistici, per le sue battaglie ( alcune non sense, come quella contro i vaccini e simili). Era davvero necessario avere nel cast un concorrente destinato a litigare, inevitabilmente, con i giurati? E se anche nel programma, non si parlerà di covid, cosa buona e giusta, immaginiamo che ci saranno altre prese di posizione di cui non si potrà evitare di parlare. E allora ci chiediamo: serve davvero la carta polemica? Perchè già nella passata edizione si è visto come le pessime uscite di Morgan non siano servite ad aumentare gli ascolti del programma. Il pubblico che segue Ballando con le stelle ama il ballo, la danza, le emozioni, le storie raccontate e non necessariamente quei siparietti che possiamo vedere anche altrove…

Ma torniamo adesso al cast, con tutti i nomi di questa nuova edizione di Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle 2022 le anticipazioni e tutti i nomi del cast

A scendere in pista nella prossima edizione di Ballando con le stelle ci sarà Iva Zanicchi . Per qualche mese quindi la cantante lascerà Mediaset dove è stata di casa ( c’era stato comunque già un approccio con il Cantante mascherato) e dimorerà fissa in Rai. Tra gli altri concorrenti di Ballando con le stelle 2022 anche Nino D’Angelo ( nome nuovo e puro anche visto che non ha mai partecipato a un reality). Finalmente Milly avrebbe convinto Gabriel Garko dopo anni di corteggiamento. E poi ancora, il nome già citato, quello di Enrico Montesano . Un colpaccio quello di Milly: Paola Barale, corteggiatissima da tutti i programmi di Canale5 sceglie la Rai per il suo ritorno in tv. E poi ancora: Marta Flavi, Luisella Costamagna ,Giampiero Mughini, Rosanna Banfi.

Un altro nome circolato in rete da settimane è quello di Alex Di Giorgio che avrebbe scelto di ballare con un uomo. E poi vedremo a Ballando con le stelle 2022 anche Ema Stokholma . A chiudere il cast Alessandro Egger giovanissimo e bellissimo modello Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli.