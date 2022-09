Ciacci e Antonella litigano: “Sei un’invasata”. La Fiordelisi ribatte: “Io c’ho i follower voi ne uscite male”

Pomeriggio infuocato nella casa del Grade Fratello VIP 7: è scontro tra Giovanni Ciacci e Antonella Fiordelisi

Giornataccia per Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello VIP 7. La ragazza, ha passato la mattinata a piangere, riflettendo su quello che era accaduto ieri, sulle nomination ricevute e non solo. E le cose non sono andate meglio a pranzo, quando ha cercato di capire che cosa avrebbe potuto fare per la casa, decidendo di apparecchiare. Ha chiesto quindi dove fossero i piatti ma poi, almeno da quello che abbiamo compreso, ha sbagliato a sistemare qualcosa. Giovanni Ciacci l’ha accusata, alzando anche la voce ( tanto che Wilma Goich ha deciso di lasciare il tavolo perchè non ama questo genere di discussioni mentre si mangia). Ciacci ha usato parole molto dure nei confronti di Antonella, accusata di non conoscere la differenza tra piatti piani e fondi e la discussione è andata avanti anche dopo, quando il pranzo è finito. Ciacci ha continuato a parlarne con Sara Manfuso, un nome a caso, dicendo anche cose parecchio esagerate, della serie: “Io non c’ho scritto Caritas in faccia, oppure Unitalsi “( che per chi non lo sapesse è un’associazione cattolica dedicata al servizio degli ammalati ed al loro trasporto in pellegrinaggio presso santuari italiani ed internazionali, cosa volesse dire resta un mistero o forse no). Insomma la Fiordelisi ha anche chiesto a Ciacci di non alzare i toni, e lui per tutta risposta le ha dato dell’invasata. La Fiordelisi ha fatto notare tra l’altro che Ciacci l’ha presa di mira e che chiede a lei di fare delle cose mentre agli altri non dice nulla. Una discussione davvero non sense che ha animato il pomeriggio dei vipponi conclusasi con la Fiordelisi che ricorda al mondo intero di avere i follower…

Scontro tra Antonella e Giovanni Ciacci al GF VIP 7: ecco che cosa è successo

Vi mostriamo quindi qualche video di quello che è successo il 27 settembre 2022, con la discussione che ha visto Antonella Fiordelisi e Giovanni Ciacci protagonisti.

Il video del primo scontro

