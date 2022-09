Alessandra Celentano: chi è la migliore ballerina tra tutte le edizioni di Amici?

Alessandra Celentano fa un solo nome: è in assoluto lei la migliore ballerina di Amici



Chi è la migliore ballerina di Amici? A questo non può che rispondere Alessandra Celentano, lei è presente da sempre nel talent show di Maria De Filippi, dalla prima edizione. Ha quindi ben chiaro in mente chi merita il primo posto tra le ballerine di Amici. La sua classifica la immaginiamo composta da pochi nomi ma alla rivista Oggi rivela il primo, quello della danzatrice che per lei resta nella storia. Non ha peli sulla lingua Alessandra Celentano, spiega che a volte non la comprendono ma come sempre ripete che è meglio una verità detta oggi che il disastro che poi in seguito si vede. Conferma che lei anticipa sempre un po’ quello che accadrà, come nel caso di Stefano De Martino: gli disse che non sarebbe andato molto lontano nella danza ma che di certo avrebbe fatto altro perché lui voleva essere protagonista. Non è l’unico a cui Alessandra Celentano ha predetto il futuro e lancia anche una frecciatina alla nuova velina di Striscia la notizia.

Chi è la sua ballerina preferita ad Amici?

L’insegnante di danza ha visto così tanti alunni ad Amici che può facilmente dire: “Oggi i ragazzi sono più sgamati, più preparati a un’avventura di questo genere – purtroppo è vero – Ma quando chiedo: “Ti aspettavi fosse così duro?” mi rispondono: “Da fuori si vede che è pesante, ma non così tanto””. Desiderano tutto e subito, il successo, ma se dietro non c’è molto altro si cade subito.

“La danza è un’arte totalizzante, che chiede dedizione assoluta. Io da ragazzina mi allenavo per ore, rinunciavo a uscire con le amiche, non c’erano feste né weekend, solo lavoro e studio. Ma i ragazzi non sono preparati psicologicamente a fare sacrifici” per lei la colpa è dei genitori e degli insegnanti, non dei ragazzi. Continua ad essere schietta ma anche molto dura.

Nella storia di Amici c’è la sua preferita, la ballerina che considera al di sopra di tutte, la migliore: è Anbeta. Non è stata una sua allieva ma per lei resta l’unica. Così come unico è Stefano De Martino ma non nel ruolo di ballerino. “Ci prendo sempre perché dico: ‘Tu farai la velina’ e poi la fanno. ‘Tu non farai mai niente’ e così succede”.