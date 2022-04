Alessandra Celentano è single ma spiega il vero motivo

Alessandra Celentano è single, in molti faranno qualche battutaccia visto il caratterino per niente dolce della prof di danza di Amici ma è lei a spiegare il vero motivo. C’è una ragione per cui Alessandra Celentano non ha un compagno e lo confida alla rivista Chi. Sarà anche vero che sta bene da sola, lo racconta parlando invece di tante donne che stanno con i mariti solo perché spaventate dalla solitudine ma lei non lo farebbe mai. E’ abituata a stare da sola, è single da tanti, da quando si è separata e da quando ha deciso di non accontentarsi. E’ questo il suo motivo, la Celentano non si accontenta, come ad Amici.

Alessandra Celentano parla anche di Maria De Filippi

“In generale sono una persona che sta bene da sola, conosco tante donne che stanno con i mariti solo perché hanno paura di restare sole, ma io ‘jamais’. Sono sola da tanti anni, sì da quando mi sono separata, perché non mi accontento, anche da quel punto di vista o trovo quello che fa per me, uno di cui davvero mi innamoro, ma di certo io non mi accontento”.

Al settimanale Chi parla anche di Maria De Filippi: “Quando lavori con Maria un po’ sei fregata; quando trovi l’intelligenza non riesci proprio più a mollarla. Alla fine vado proprio a lavorare volentieri, che credo sia la più grande fortuna che uno possa avere” resterà quindi sempre ad Amici.

Di conseguenza è molto concentrata nel talent di Canale 5, è a loro che pensa: “Capita che io venga accusata di fare body shaming. Non capisco perché: un fantino non può pesare un grammo in più, sennò non fa la gara, se uno dice le cose come stanno, allora fai del male. E’ molto più facile fare i complimenti ai ragazzi”.