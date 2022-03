Rudy Zerbi e Alessandra Celentano svelano come si sono conosciuti

Da quanto tempo si conoscono Rudy Zerbi e Alessandra Celentano? Lo svelano a Verissimo e non è come molti credono, non si sono conosciuti ad Amici o grazie a Maria De Filippi. Zerbi e la Celentano sono amici da molto tempo, a farli incontrare è stata l’ex moglie di Rudy, e lui coglie l’occasione per fare una delle sue battute, dice che il matrimonio con la sua ex è finito perché ha avuto una storia con l’insegnante di danza. E’ una battuta che Alessandra ha sentito chissà quante volte. “Siamo quasi mezzi parenti” raccontano aggiungendo che ad Amici si devono sempre difendere anche si divertono molto, sono molto simili.

Alessandra Celentano confessa le tensioni con gli altri insegnanti di Amici

“Siamo amici e ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, nessuno immaginava che avremmo fatto televisione e Amici insieme. Siamo quasi mezzi parenti” e nel programma Mediaset sono una coppia perfetta. La tensione è con tutti gli altri prof, non fanno distinzioni.

“Come al solito noi due siamo attaccati da tutti e ci dobbiamo difendere perché non facciamo i buonisti e la verità è quella che tentiamo di dire senza paura. La nostra è la non paura di affrontare i guanti di sfida ad Amici e nella vita, senza piagnistei”. Il motto è sempre lo stesso: “Pedalare, fare e affrontare”.

“Tra noi ogni tanto ci becchiamo, abbiamo due caratteri forti e quindi può capitare. Ma sempre con molto rispetto, contrariamente con altre persone” confessa Alessandra Celentano.

Rudy Zerbi aggiunge: “Io forse sono l’unico che ho il coraggio di entrare nel camerino e dirgli cose, gli altri no – poi svela che si commuove anche lei – quando non vuole farlo vedere mi stringe il braccio sotto il banchetto di Amici e ha bisogno di aiuto in quel momento”. Da stasera faremo caso al braccio della Celentano, anche lei si commuove.