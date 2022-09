Ginevra Lamborghini dice di guadagnare 1200 euro al mese ma le foto sui social svelano altro

Dopo la lunga diretta del Grande Fratello VIP 7, Ginevra Lamborghini ha spiegato quanto guadagna davvero

Nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 29 settembre, il capitolo “soldi” e famiglie con un certo nome, conto in banca e molto altro, è stato più volte toccato. Tanto che alla fine Ginevra Lamborghini, che viene etichettata come quella che spende i soldi con le carte di credito di mamma e papà ci ha tenuto a precisare che le cose stanno in modo diverso. Lei non è una ricca ereditiera, o meglio, la sua Lamborghini l’ha ereditata ma neppure la guida, visto che non si potrebbe permettere di pagare l’assicurazione e la benzina per il pieno. Le parole di Ginevra hanno subito destato scalpore, nessuno sembra crederci. Eppure va detto, che dai social, non traspare il racconto di una vita piena di lussi per Ginevra anche se da ieri sera, la sua foto con una borsa da 15 mila euro fa il giro del web. Ma se quella borsa fosse un regalo della sua famiglia? Forse davvero Ginevra ha raccontato la verità sulla sua situazione economica, il pubblico del GF VIP però non sembra credere alle sue parole, soprattutto dopo la scenata che la ragazza ha fatto nei confronto di Giaele. Se infatti Ginevra, fino a poche ore prima, era una delle preferite del popolo dei social, in pochi minuti è diventata la prossima “vittima sacrificale”.

Nella notte poi Ginevra ha parlato del suo stipendio e del suo lavoro spiegando che guadagna circa 1250 euro al mese come impiegata e non si vergogna a dirlo.

Ginevra Lamborghini rivela quanto guadagna davvero

Ginevra dopo la puntata ha spiegato che il fatto di avere un cognome importante non significa nulla e che vive come molte altre persone con uno stipendio da 1250 euro e ha molto rispetto per il valore dei soldi. “Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 Euro se non di più. Non spreco e sto attenta ai soldi” ha detto Ginevra nella casa del Grande Fratello VIP. Ripensando alle parole di Giaele, che ha parlato di borsette da cambiare ogni giorno, ha aggiunto: “ Poi in un periodo come quello di adesso che gli italiani perdono i soldi. Non sputo sul denaro sia chiaro. Lei non mi conosce e spara sentenze. Non è che perché sono una Lamborghini ho soldi illimitati. “

Le parole di Ginevra contro Giaele sono importanti: “Quella mi dice che ho le carte di credito per comprare di tutto, ma cosa ne sa? Io quelli come lei li conosco! Andavo in un collegio e avevo i compagni che se non avevi le scarpe firmate ti prendevano in giro. Io non sono fatta così a me non frega un cavolo“. I telespettatori del GF VIP non sembrano credere alle parole di Ginevra che però va anche detto, nella casa del GF VIP a differenza di altre vippone, di questa edizione e non solo, non ha mai sfoggiato gioielli costosi, capi di abbigliamento da migliaia di euro. Forse conduce realmente una vita “semplice”, non sarebbe la prima.