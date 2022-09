Signorini vuole mostrare la vera foto di Mark Caltagirone, Pamela Prati pensa di lasciare il GF VIP 7

Pamela Prati vorrebbe lasciare il Grande Fratello VIP 7: ecco il motivo

Nel corso della lunga nottata post diretta del Grande Fratello VIP 7, le vippone hanno raccontato anche parte di quello che è successo tra un blocco pubblicitario e l’altro. In particolare Cristina Quaranta ha rivelato che Pamela Prati le avrebbe chiesto di essere nominata. Il motivo? Pensa di lasciare la casa del Grande Fratello VIP ma questa volta non si vuole ritirare, vuole uscire magari anche a causa di una nomination per questo avrebbe chiesto ad alcune concorrenti di essere nominata. La Quaranta spiega che Pamela potrebbe aver paura di affrontare di nuovo tutto il caso legato a Mark Caltagirone. Pamela Prati le avrebbe spiegato che quello che doveva fare lo ha già fatto, dimostrando di essere una persona diversa da quella che aveva partecipato alla passata edizione del reality di Canale 5 e il fatto che abbia già resistito dieci giorni, mostrando anche altro, per lei sarebbe un traguardo importante. La Quaranta però ha deciso di non nominare Pamela, perchè vuole andare per la sua strada ma è convinta del fatto che la Prati sia ancora terrorizzata dalla truffa, da tutta la storia di cui è stata protagonista.

Ed effettivamente, che di questa storia, si tornerà a parlare e anche molto, nelle prossime puntate del Grande Fratello VIP 7 è parecchio chiaro. Visti anche gli ascolti, che al momento non decollano, immaginiamo che le rivelazioni sul Prati Gate saranno quello su cui si punterà nelle prossime puntate. Non a caso, Signorini ha già dato delle anticipazioni in merito a quello che vedremo nelle prossime settimane.

Il Prati Gate al Grande Fratello VIP 7

Signorini ieri ha spiegato che nelle prossime puntate del Grande Fratello VIP 7 si riveleranno delle cose mai dette prima. In particolare sarà mostrata la vera foto di Mark Caltagirone. Il conduttore ha spiegato che in realtà il sedicente fidanzato di Pamela Prati e suo promesso sposo ha un volto e finalmente, anche il pubblico di Canale 5 conoscerà maggiori dettagli. Forse la Prati ha subodorato qualcosa e per questo motivo ha deciso di abbandonare la nave ? Staremo a vedere.