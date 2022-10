Edoardo bacia Alberto ma i vipponi non hanno dubbi: palo in arrivo

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 scatta il bacio tra Edoardo e Alberto ma i vipponi sono diffidenti

Nella casa del Grande Fratello VIP 7, anche per smorzare un po’ i toni, dopo la giornata caratterizzata dal ritiro di Sara Manfuso, i concorrenti hanno avuto modo di divertirsi con un aperitivo alcolico. E si sa, quando si beve qualche bicchierino in più, succede sempre qualcosa di cui poi si parlerà. Ieri è successo che Edoardo ha provocato nel corso della serata Alberto De Pisis che si è preso una bella cotta per lui, e alla fine, è arrivato anche un bacio. Gli altri concorrenti, vedendo poi la reazione di Alberto, hanno parlato con lui di quello che sta succedendo, mettendolo in guardia. A quanto pare tutti pensano che Edoardo scherzi e che non ci sia un reale interesse alla base…

Palo in arrivo per Alberto de Pisis?

Il più diretto è stato Amaurys Perez che ha commentato: “Io vedo un 70% di palo ragazzi. Mi auguro per te che non sia così. Però vedo il 70% di palo, ma palo frontale purtroppo. Mi auguro che non sia così di cuore, ma non penso di sbagliarmi“. Alberto nel frattempo ha ammesso che nutre un interessamento nei confronti del bel romano e ha aggiunto: “Sì a me piace. Io gli ho anche detto che non sono geloso per non dargli la soddisfazione, ma è perché non voglio affrontare l’argomento“.

Anche Antonino Spinalbese ha voluto dire la sua su quanto sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP e ha messo in guardia il giovane Alberto: “Lui sa bene che a te piace. Si è capito subito e lui lo sa fidati. Fa il provolone con te dalla mattina alla sera. Lo fa sempre e sappi che a lui piace che a te lui piace. Scusate il pessimo italiano ma ci siamo capiti. Dai anche oggi è tutto il giorno che ti stuzzica“. Molti altri concorrenti sembrano essere dello stesso avviso di Antonino. Il pensiero è che Edoardo si diverta ma che in realtà la sua unica preda sia Antonella, che però per il momento, non ha ceduto. L’abbiamo lasciata lunedì sera dire: la mia faccia puoi stampartela su una maglietta…