Amaurys Perez ha bestemmiato? Sui social il video è virale

Amaurys Perez ha bestemmiato nella casa del Grande Fratello VIP 7? Ecco il video incriminato

Non c’è edizione del Grande Fratello VIP che non si concluda senza una squalifica di un concorrente per una bestemmia. Detta con malizia, detta per sbaglio, usata come intercalare, succede sempre perchè a quanto pare, purtroppo, per molte persone, sembra essere una abitudine. Non sappiamo se il caso di Amaurys Perez si chiuderà con una bestemmia ma a detta di molti spettatori che seguono con affetto il reality e con passione commentano sui social quello che succede h24 nella casa, l’ex campione di pallanuoto avrebbe bestemmiato. Sono ore infatti che sui social circola il video che dimostrerebbe quella che sarebbe una bestemmia molto chiara. Come succede però sempre in questi casi, prima di fare processi, bisogna aspettare, perchè gli audio dalla casa del Grande Fratello VIP non sono mai puliti e spesso non si sente bene quello che realmente viene detto. Anche i telespettatori che hanno visto il momento, e hanno riguardato il video della presunta bestemmia di Amaurys si dividono, alcuni pensano che questa bestemmia ci sia, altri invece, non sembrano udire nel video una bestemmia ma solo un “porco..”. Amaurys stava amabilmente parlando di un fatto della sua vita, raccontando quanto sia dolce sua suocera…Vi lasciamo al video senza aggiungere altro in modo che vi possiate fare un’idea di quello che è successo, provando a capire se quella che pronuncia Amaurys è una bestemmia oppure no. E poi appuntamento alla puntata di lunedì del Grande Fratello VIP per scoprire se ci sarà o meno un provvedimento disciplinare in merito. Ricordiamo che anche quest’anno, secondo il regolamento, per chi bestemmia, dovrebbe arrivare una squalifica. Nella casa del Grande Fratello VIP qualche ora fa era piovuta la stessa accusa contro Charlie Gnocchi ma in quel caso, è stato un nulla di fatto, la situazione non è stata neppure valutata.

Amaurys Perez ha bestemmiato? Il video incriminato