Bake Off Italia 2022 entra in convento: le prove alla frutta eliminano la pasticcera sempre ultima, ecco chi

Il Grembiule Blu, il concorrente eliminato e la prima prova esterna di questa stagione di Bake Off italia

Continua la lunga cavalcata di Bake Off Italia 2022 alla ricerca del nuovo miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Nella nuova puntata andata in onda questa sera 21 ottobre 2022, i concorrenti non sono tornati sotto il tendone ma in una nuova location: per la prima (e a quanto pare unica) volta quest’anno abbiamo assistito ad una prova in esterna. I concorrenti hanno cucinato presso il Monastero del Monte Carmelo a Loano.

Proprio qui, Benedetta Parodi e i tre giudici hanno annunciato il tema delle tre prove di questa settimana e anche il contenuto della prima prova, ovvero della prova creativa. Il tema della settimana è banalmente la frutta mentre il contendere della prova creativa è stato realizzare un tris di dolcetti composto da un biscotto al limone, un dolce alle prugne e uno al Vermentino. Per l’occasione, i concorrenti hanno cucinato in coppia.

Bake Off Italia 2022: l’ottava puntata del 21 ottobre

Finita la prova creativa, i pasticceri amatoriali sono tornati sotto il tendone per la prova tecnica. I giudici hanno chiesto di realizzare un crostata con tre frutti esotici: kiwi, mango e dragon fruit. La ricetta da replicare alla perfezione ha previsto una base di frolla, una crema e una decorazione intagliata e posizionata sulla superficie a creare un pattern geometrico.

Presentate le torte e fatte assaggiare ai tre giudici Knam, Carrara a Foglia, la classifica di merito è stata la seguente: decimo posto Paola, nono posto Leo, ottavo posto Riccardo, settimo posto per Davide, sesto posto Mukesh, quinto posto Ginevra, quarto posto Chiara. Alessio si piazza al terzo posto, seconda Margherita, primo classificato Stefano che anche questa volta si dimostra fra i più bravi.

Le sfide si chiudono con la prova a sorpresa che stavolta ha chiesto ai pasticceri amatoriali di creare una scultura in pasta di mandorle che ritrae alcuni frutti estratti casualmente da delle cloche misteriose. Oltre al frutto, hanno dovuto creare un piatto, un vassoio o un contenitore commestibile per raggruppare i frutti estratti a sorte.

Bake Off Italia 2022: Grembiule Blu ed eliminato

A prove concluse, Damiano Carrara ha annunciato il vincitore del Grembiule Blu: per la seconda volta in questa stagione l’ambito premio è andato ad Alessio. A rischio eliminazione sono andati invece Paola, Mukesh e Riccardo. Per Paola è stato però un addio: la concorrente da troppe settimane finiva fra i peggiori della settimana e stavolta è stata eliminata.