Ballando con le Stelle: Iva Zanicchi e la barzelletta sconcia sugli uccelli, l’imprevisto in diretta tv

A causa dei buoni voti ricevuti, Iva Zanicchi si esibisce a Ballando con le Stelle anche in veste di barzellettiera

Ogni settimana, a Ballando con le Stelle 2022, Iva Zanicchi non può uscire di scena senza aver causato qualche imprevisto nel corso della diretta. Nella prima settimana aveva offeso gravemente la giudice Selvaggia Lucarelli al punto tale da vedersi costretta a porgere pubblicamente scusa in più trasmissioni del daytime di Rai Uno; poi c’è stato il dito puntato su di lei per le troppe parolacce usate in studio; e stavolta l’Aquila di Ligonchio si è esibita con una barzelletta sconcia.

Avete capito proprio bene: nella puntata del 22 ottobre del talent show vip di Rai Uno, Iva Zanicchi si è presa un minuto della diretta di Ballando con le Stelle per fare la barzellettiera per una notte. La cantante è arriva in studio, si è esibita con una coreografia condita da troppe incertezze e, dopo aver discusso coi giudici, ha accettato la scommessa avanzata da Alberto Matano: se avesse ricevuto dei buoni voti, la cantante avrebbe dovuto dire una barzelletta sul momento. E i buoni voti sono incredibilmente arrivati…

Ballando con le Stelle: Iva Zanicchi e la barzelletta sconcia sugli uccelli

E visto che una scommessa accettata si paga sempre, Iva Zanicchi si è presa un minuto di trasmissione per raccontare una barzelletta che le ha raccontato sua nipote che a sua volta l’aveva ascoltata da una suora, ha rivelato la cantante. La barzelletta è quella della mamma con i tre bambini che vogliono sapere come sono nati…

Barzelletta vecchia come il cucco ma MAI mi sarei aspettato di sentirla a #BallandoConLeStelle. SURREALE MA REALE. pic.twitter.com/9jzYeVkyA3 — GigiGx (@GigiGx) October 22, 2022

“C’è una mamma a tavola con i suoi tre bambini” – inizia a raccontare la Zanicchi – “E con la suocera in un angolo, nervosa. Dopo un po’ arriva il primo bambino e le fa: mamma, mamma, come sono nato io? La mamma un po’ imbarazzata gli risponde: un giorno, un bellissimo condor dalle grandi ali in un fagottino ti ha deposto sul davanzale. E la suocera sempre più incavolata. Arriva il secondo bambini: mamma mamma, anch’io voglio sapere come sono nato. Lei risponde: un giorno, una bellissima aquila dalle grandi ali in un fagottino ti h deposto sul davanzale. Allora anche il più piccolino vuole sapere com’è nato. Amore, qual è l’uccello che porta i bambini? È la cicogna, dice la mamma mentre la suocera è sempre più nervosa. La cicogna in un fagottino ti ha deposto sul davanzale. E la suocera esclama: lo sapevo che erano tre uccelli diversi!”.

Risate e sconcerto in studio: Selvaggia Lucarelli si è coperta il viso dalla vergogna con una paletta numerata, il pubblico è esploso in un boato mentre altri in studio si sono fatti una grossa risata. Milly Carlucci ha infine bacchettato Alberto Matano per aver avanzato questa scommessa inaspettata: “Andrai all’inferno!” gli ha detto ironicamente.