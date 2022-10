Arriva un aereo per Marco Bellavia e il GF VIP censura tutto recludendo i vipponi in casa: bufera web

Arriva un aereo per Marco Bellavia ma i vipponi sono chiusi in casa: è scattata la censura? Sui social esplode la rabbia

A poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello VIP, scoppia il caos sui social. Il motivo? E’ arrivato un aereo indirizzato a Marco Bellavia. Nonostante il mental coach non sia più un concorrente, il pubblico ha voluto comunque far capire a chi è rimasto in quella casa, che non ha dimenticato quello che è successo, in una edizione che, nel bene o nel male, sarà influenzata in modo molo forte, dagli eventi accaduti nelle prime settimane. E se non bastasse quello che è stato, a peggiorare le cose ci hanno pensato i concorrenti che hanno dimostrato ( a parte qualche eccezione) di non aver mai compreso fino in fondo la gravità di quello che è accaduto. Basterebbe pensare a Gegia, che fortunatamente il pubblico ha voluto fuori; a Charlie Gnocchi o a Wilma che invece, inspiegabilmente, sono ancora in quella casa. E il pubblico va detto, non ha gradito neppure come la questione è stata trattata settimana scorsa da Signorini e l’aereo volato sulla casa, ne è la dimostrazione. La reazione della regia, con tanto di censura e di richiamo dei concorrenti in casa, è stato poi l’ennesimo segnale di quello che il pubblico sostiene da sempre: che fino in fondo, non si è mai capita la gravità dei fatti accaduti e che tutto sia stato fatto solo perchè dovuto, solo per apparenza.

L’aereo per Marco Bellavia: c’è stata davvero la censura?

Sui social monta come sempre la polemica ma c’è anche una parte di pubblico che non pensa sia stato un atto voluto dal GF VIP. Infatti alcuni spettatori hanno fatto notare che in quel frangente, c’erano a lavoro dei tecnici che stavano preparando il giardino per la puntata di questa sera e che quindi per questo motivo i vipponi, come succede in questi casi, erano dentro e non hanno avuto modo di vedere l’aereo per Marco Bellavia.

Il pubblico però è diviso: “Al problema della manutenzione non ci credo proprio, l’aereo per Marco lo hanno voluto censurare per paura di come avrebbero reagito i concorrenti, ma vedendo che si stava scatenando il panico qui sopra, si sono voluti parare il cul* con questa scusa.” Ricordiamo che la frase era per Marco e diceva che tutta Italia sta dalla sua parte, un messaggio sicuramente molto forte. I fan che hanno mandato questo aereo, fanno inoltre sapere che era stato già prenotato settimane fa e che solo ora è stato possibile farlo volare…