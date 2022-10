Carolina Marconi: “Mia madre è testimone di Geova”, una storia che la fa soffrire

Carolina Marconi svela il suo legame con i testimoni di Geova: la madre è dentro, la sorella dissociata, il dolore in famiglia

Il doloroso racconta di Nikita al GF vip 2022 ha sorpreso chi non conosce le regole dei testimoni di Geova ma non Carolina Marconi. Lei ha una situazione familiare in parte simile a quella di Nikita, comprende il suo dolore, sua madre e sua sorella sono testimoni di Geova, l’altra sorella si è dissociata e questo ha generato solo sofferenza. E’ dopo la diretta di iera sera che nella casa del Grande Fratello Carolina Marconi ha rivelato che i suoi parenti più cari fanno parte del movimento religioso. Non è così semplice, la sorella che per prima è entrata a far parte di quel mondo ci è rimasta per 18 anni ma poi si è dissociata. L’altra sorella ne fa parte da 5 anni e la madre da meno tempo, 3 anni. “Loro non possono parlare con l’altra mia sorella” confessa la Marconi.

Carolina Marconi è testimone di Geova?

“Mia sorella lo è stata per 18 anni ed è dissociata – ed è qui che per Carolina inizia tutto il dolore – Mia sorella, l’altra, è da 5 anni, mia mamma è da quasi 3… Se sono fuori o dentro?”.

Carolina Marconi chiarisce: “No, non sono disassociate, sono dentro. Io invece sono in mezzo. Loro non possono parlare con l’altra mia sorella. Sto vivendo una storia molto simile alla tua – si rivolge a Nikita – e mi fa soffrire”.

E’ chiaro cosa sta accadendo nella famiglia della Marconi: “Mia madre è diventata da poco testimone di Geova e l’altra mia sorella è dissociata. Per questo motivo io ho empatizzato molto”. La sorella che si è dissociata non subisce solo l’isolamento della comunità ma anche la pena di non potere avere alcun contatto con gli altri testimoni di Geova anche se sono suoi familiari. Carolina Marconi non è testimone di Geova, se lei è in mezzo immaginiamo non sia mai entrata in quel movimento.