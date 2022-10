Dopo la squalifica di Elenoire Ferruzzi il commento di Loredana Bertè: “Grazie per averla eliminata”

E' Loredana Bertè a ringraziare il pubblico che segue il GF VIP 7 per l'eliminazione di Elenoire Ferruzzi

Quello che è successo ieri sera nella casa del Grande Fratello VIP 7, sarebbe dovuto accadere molto prima. Lo stesso Alfonso Signorini, candidamente, ha ammesso che le frasi gravi pronunciare dalla Ferruzzi, risalivano a dieci giorni prima. Che cosa sarebbe accaduto se non ci fosse stato quello osceno sputo? Perchè non si è preso un provvedimento dopo un’ora ? Perchè aspettare tutti questi giorni? Per un chiaro motivo: la Ferruzzi era ormai ingestibile. Tutto il resto, le ramanzine, i rimproveri, restano fuffa. Se ci fosse davvero una punizione conseguente alla squalifica, la Ferruzzi non dovrebbe più mettere piede nello studio del Grande Fratello VIP e invece….E invece Signorini si aspetta da lei grandi cose in prima serata perchè si, in studio le sue pillole potrebbero essere preziose.

In ogni caso, il percorso di Elenoire Ferruzzi nella casa del Grande Fratello VIP 7 ha avuto una fine. E se ne compiacciono in molti, oltre che il 90 % delle persone che hanno votato per eliminarla dal gioco. Tra queste, anche Loredana Bertè che ha commentato quanto successo ieri sera in tv ma non solo. “Nel 2022 assistere ancora a persone che ne accusano altre di “portare sfiga” è inaccettabile sotto ogni punto di vista“ ha detto la Bertè in una storia social, commentando quanto successo quindi in prime time ieri al GF VIP e non solo.

Il grazie di Loredana Bertè a Signorini

“Grazie ad Alfonso Signorini e al Grande Fratello per aver preso una posizione decisa e messo in nomination questa persona e al pubblico per averla eliminata“ ha detto Loredana Bertè, che sa bene che cosa significa avete delle etichette nella vita, dopo quello che è successo a sua sorella Mimì.

Dopo lo sfogo, anche un auspicio: “Questi atteggiamenti non sono accettabili, le parole sono armi, feriscono e possono uccidere, impariamo a usarle di conseguenza“.

Ci auguriamo che questo messaggio arrivi anche alla Ferruzzi che ieri sera, invece che scusarsi, ha commentato dicendo che “tutti nella nostra vita privata pensiamo queste cose”. Forse la Ferruzzi farebbe bene, visto che lei non ama rappresentare nulla, non parlare con il “noi” e non parlare per gli altri. Perchè c’è una bassissima percentuale di persone che pensa che altre portino iella o facciano il malocchio. Non siamo tutti come lei.