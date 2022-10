Elenoire Ferruzzi fuori dal Grande Fratello VIP 7: la strana decisione di Signorini che ha coinvolto il pubblico

Su suggerimenti delle polemiche scoppiate online, Signorini mette alla 'tele-gogna' Elenoire Ferruzzi

Fra ritiri, squalifiche e insoliti televoti flash, continua la lunga sfilza di concorrenti usciti in massa dalla casa del Grande Fratello VIP 7 a distanza di poco più di un mese dall’inizio di questa nuova ultima edizione. Vi ricordiamo che stati accompagnati alla porta rossa Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci puniti per casi di bullismo nei confronti di Marco Bellavia (anche lui ritirato dallo show); ritirata poi Sara Mafuso per sua scelta. Stasera – 27 ottobre 2022 – vittima di un altro provvedimento disciplinare è stata Elenoire Ferruzzi.

L’eccentrica concorrente del reality show è stata bacchettata da Alfonso Signorini per i suoi atteggiamenti troppo provocatori, alle volte troppo volgari e persino offensivi in alcuni specifici casi. I fatti sono stati (seppur in parte) discussi con la diretta interessata che, dopo poco, ha scoperto quale provvedimento disciplinare ha deciso per lei Alfonso Signorini e i suoi autori…

Elenoire Ferruzzi ad un televoto flash a sorpresa: l’insolita a scelta di Grande Fratello VIP 7

Dopo la discussione, Alfonso Signorini ha annunciato l’insolita punizione inferta ad Elenoire Ferruzzi: di lì a poco sarebbe finita a sorpresa al centro di un televoto flash che avrebbe chiesto al pubblico se salvare o cacciare immediatamente la webstar dal reality. Per la prima volta quest’anno, il televoto non è stato in positivo (“Vuoi salvare?”) ma in negativo (“Vuoi eliminare?”). Non sappiamo se la scelta di cambiare la domanda sia stata strumentale o meno; quel che è certo è che la risposta del pubblico è stata schiacciante: il 90% dei voti ha optato per l’eliminazione istantanea di Elenoire Ferruzzi dalla casa di Cinecittà.

Ad Elenoire Ferruzzi non ha potuto far altro che accettare il verdetto, salutare i suoi coinquilini e uscire dalla casa. Entrata in studio, è stata lodata da Alfonso Signorini che le ha rinfacciato il fatto che forse la casa del Grande Fratello Vip non era il contesto giusto per lei; più coerente, invece, potrà essere il ruolo di commentatrice a bordo campo, aggiunge il conduttore, quasi con la consapevolezza di fornirle una voce in capitolo nelle prossime polemiche.

Elenoire Ferruzzi: perché è uscita dal Grande Fratello VIP 7

L’accusa principale mossa ad Elenoire Ferruzzi è quella di aver etichettato Nikita con l’appellativo di porta iella. L’accusa reiterata più volte nel corso degli ultimi dieci giorni di reality, è stata condita da un gesto che molto hanno codificato come di disprezzo: dopo aver visto passare davanti a sé la modella, Elenoire ha sputato per terra.

Alla concorrente dalle unghia lunghe è stato imputato anche un livello di aggressività verbale un po’ esagerato ma anche l’aver utilizzato un linguaggio “pornografico”, affermazione su cui Alfonso Signorini ha omesso contesto e parole.