Bake Off Italia 2022: Riccardo minaccia di ritirarsi nella puntata sull’amore, chi è l’eliminato della decima puntata

Nella puntata dell'amore, Riccardo minaccia di ritirarsi a causa del forte stress: Benedetta Parodi nel panico

Alla quattordicesima ed ultima puntata di Bake Off Italia 2022 oramai non manca moltissimo. Gli otto concorrenti rimasti sotto il tendone nella decima puntata del 4 novembre 2022 sono oramai stremati dalle numerose sfide a cui si sono dovuto sottoporre ma sono altrettanto carichi in vista del traguardo che si fa sempre più vicino. A maggior ragione se il tema delle sfide di questa settimana è stato l’amore.

Meno amorevole, però, è stato il giovane Riccardo: colto da un pesante impeto di sconforto a causa dell’ennesima preparazione riuscita male, ha minacciato la produzione di abbandonare la gara. Si è tolto il grembiule, ha alzato le mani al cielo e, allontanandosi dalla sua postazione, ha chiesto di togliergli il microfono perché si stava ritirando dalla gara.

Bake Off Italia 2022: Riccardo minaccia di ritirarsi dalla gara

Come spesso accade in questi casi, Benedetta Parodi ha intercettato il concorrente per provare a calmarlo e a farlo restare in gara ma l’umore furente di Riccardo ha fatto in modo che nemmeno la padrona di casa riuscisse nel suo intento. A far ragionare il giovane, però, ci è riuscita l’ospite di puntata, la pasticcera Monia Di Liello, che ha aiutato Riccardo ha comporre il suo dolce dai pochi pezzi buoni rimasti sul suo bancone.

😱😱😱 FERMI TUTTI. 📺 #BakeOffItalia torna domani alle 21.20 in prima TV su #RealTime #canale31 Posted by Real Time on Thursday, November 3, 2022

Bake Off Italia 2022: la decima puntata

Momenti di sconforto a parte, le prove di questa settimana sono state inspiegabilmente molto semplici per essere a meno di quattro passi dalla finalissima. Nella prova creativa, i concorrenti hanno dovuto realizzare dei baci di dama in tre versioni (classici, nella versione di Alassio e i Baci Panteschi) per un totale di ventiquattro pezzi.

Nella prova tecnica, invece, bisognava lavorare la pasta choux per realizzare la tipica torta a ruota della tradizione francese, la Paris-Brest. Infine, nella prova a sorpresa, i concorrenti si sono dovuti sbizzarrire nel realizzare una loro versione della naked cake con almeno tre strati di pan di spagna e due farciture. In questa ultima prova, tutti i concorrenti sono stati affiancati ad un loro parente o compagno di vita.

Bake Off Italia 2022: grembiule blu ed eliminato

I verdetti finali questa settimana sono stati emessi solo da Ernst Knam e Tommaso Foglia in quanto Damiano Carrara era al suo matrimonio (le registrazioni di Bake Off Italia 10 si sono svolte quest’estate). Il Grembiule Blu è andato a Ginevra, che viene eletta migliore della settimana per la prima volta. Ad andare a rischio eliminazione, invece, abbiamo trovato Mukesh, Riccardo e Chiara. Ma dei tre è stato proprio Riccardo a dover lasciare il tendone. Del resto, già se lo aspettava.