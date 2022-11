Patrizia Rossetti avvelenata con Attilio Romita è pronta allo scontro: così non si fa

Amareggiata e delusa Patrizia Rossetti si scaglia contro Attilio Romita, per alcuni anche esagerando. Ma che cosa è successo al Grande Fratello VIP 7?

Anche ieri sera Attilio Romita insieme agli altri vipponi della casa del Grande Fratello Vip 7 stava preparando la nuova edizione del TG. Qualcosa però è andato storto. Non avendo seguito bene la diretta, possiamo limitarci a raccontare quello che i vide pubblicati sul sito del GF VIP e sui social, raccontano. Patrizia Rossetti si è molto arrabbiata perchè pare che Attilio non le abbia fatto fare quello che aveva proposto e che anzi, non ha neppure ascoltato la sua idea. Non solo, sfogandosi con gli altri concorrenti sostiene che Attilio ha deciso di togliere Pamela e Wilma Goich, oltre a lei, non un caso. Una scelta precisa pare, a detta della Rossetti, legata a degli attriti successivi alle nomination. Il pubblico che ha seguito ieri sera la diretta ha fatto notare che le cose non sono andate proprio come ha raccontato la Rossetti e che Attilio aveva proposto a lei e alle altre signore qualcosa che non era di loro gradimento e quindi hanno deciso di non partecipare. Secondo Patrizia Rossetti invece Attilio, si è dato troppa importanza, per via della sua carriera, mancando di umiltà nei confronti di altre persone che hanno lavorato tanto e quanto lui.

Patrizia Rossetti on fire contro Attilio Romita

LA Rossetti, ricordando che lei ha 40 di carriera alla spalle, che Wilma ne ha 60 e ancora va in giro per l’Italia a cantare, ha fatto notare che il giornalista è stato parecchio presuntuoso nei suoi atteggiamenti. E ha sbottato: “Uno non dev’essere presuntuoso perchè ha fatto il direttore del giornale e dire “Io decido e faccio per conto mio” .Non si dice che ha deciso il Grande Fratello perchè non l’ha fatto.” Secondo la Rossetti, Romita ha preso delle decisioni per conto suo, facendo fuori anche Luca Salatino, con il quale nelle ultime ore ha avuto una forte discussione.

La Rossetti ha continuato: “Qui siamo tutti concorrenti, si gioca tutti insieme. Qui siamo tutti insieme. Gli unici ruoli che non c’erano più erano il mio, Wilma, Salatino e Pamela. E anche George. Come mai siamo stati eliminati dal gioco stasera? La smetta di mettersi in cortiletto a rompere i cog*ioni stasera perchè lo mando a fare in cul* di brutto proprio!“. E poi si è detta pronta a nominare Attilio nelle prossime settimane, da qui alla fine, ha detto…

Romita ha fornito un’altra versione dei fatti, spiegando agli altri concorrenti che sono state Patrizia e le altre a decidere di non accettare quello che si era proposto, preferendo non partecipare. E ha dichiarato: “Le signore mi hanno detto che non avevano voglia di farlo. A Ciupy gli ho detto che il marziano non si poteva rifare e lui tranquillo. Non chiedo l’ elemosina a nessuno.“