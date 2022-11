Antonella Fiordelisi manipolata dal padre? Nuove accuse shock di Chiofalo

Sono pesantissime le accuse che Francesco Chiofalo muove contro la famiglia di Antonella Fiordelisi ma non è la prima volta che esplode

Mentre Antonella è nella casa del Grande Fratello VIP 7, fuori si continua a parlare molto di lei dopo il faccia a faccia con il suo ex, Gianluca. A parlare questa volta è un altro ex che per anni è stato al fianco di Antonella Fiordelisi permettendo alla modella di farsi anche conoscere televisivamente parlando. E’ Francesco Chiofalo, che era arrivato alla ribalta televisiva, dopo la sua partecipazione a Temptation Island. in questi anni Francesco ha più volte raccontato di come la storia con Antonella Fiordelisi sia stata perennemente influenzata dalla sua famiglia, non è la prima volta che fa delle accuse molto forti. Ed è tornato a parlarne dopo che anche un altro ex di Antonella, Gianluca appunto, in tv ha accusato Stefano Fiordelisi di manipolare la figlia. A detta di Chiofalo per la famiglia c’è sempre uno stesso schema che si ripete: Antonella deve fidanzarsi con la persona che può garantirle visibilità, che può farla emergere in tv o sui social. Accuse molto forti quelle di Chiofalo che racconta di come la loro storia sia finita proprio a causa dei genitori di lei. “Le comprarono un appartamento a Milano ma la dissero che poteva andare a vivere lì solo se mi lasciava” spiega in una intervista a Fanpage il Chiofalo. Francesco dice anche di avere delle chat che ha fotografato, con le richieste del padre di Antonella alla ragazza, suggerimenti anche per incontri con calciatori e simili. “Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui” dice il Chiofalo nella sua intervista per Fanpage. Accuse davvero molto forti che avvallano anche la tesi di Gianluca.

Nuove accuse per la famiglia Fiordelisi

Francesco Chiofalo fa notare che l’entrata del padre di Antonella nella casa del Grande Fratello VIp 7 è servita solo per far capire alla ragazza che avrebbe dovuto buttarsi su Edoardo, visto che il pubblico fuori stava apprezzando questa ship. Chiofalo è convinto: “A lui all’inizio non piaceva neppure Edoardo, avrebbe preferito Antonino, visto che aveva più titoli“. E Chiofalo spiega anche che i titoli non sarebbero titoli di studio ma numero di follower, possibilità di stare in tv, visibilità e ovviamente, l’ex di Belen, sarebbe stato il grande colpo.