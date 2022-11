Bake Off Italia 2022: pizze, panettoni e un nuovo eliminato, ecco chi nell’undicesima puntata

Scopriamo cos'è successo nell'undicesima puntata di Bake Off Italia fra pizze e panettoni salati

Siamo ormai giunti alle battute finali a Bake Off Italia 2022. Delle quattordici puntate previste, questa sera 11 novembre 2022 è andata in onda l’undicesima puntata ricca di pochi colpi di scena e dall’esito piuttosto scontato. Così com’era scontata l’assenza anche stavolta di Damiano Carrara: il pasticcere è al suo matrimonio e quindi non ha potuto partecipare alle registrazioni estive di questa puntata.

Ma a prendere il suo posto questa volta è arrivato l’ospite ricorrente Fulvio Marino: il panificatore è giunto sotto il tendone proponendo anche stavolta dei lievitati, croce e delizia dei pasticceri amatoriali. Scopriamo insieme le sfide e chi è stato eliminato a pochi passi dalla finale.

Bake Off Italia 2022: l’undicesima puntata dell’11 novembre

Nella prima prova, la prova creativa, i giudici hanno chiesto ai concorrenti di realizzare una pizza gourmet composta da sei fette, ognuna con una farcitura diversa, e il tutto dev’essere realizzato con almeno tre impasti diversi. La prova era da svolgere in 150 minuti totali.

Per la prova tecnica, invece, ai concorrenti è stato chiesto di realizzare una pagnotta di Pan di Lana: un pan brioche il cui impasto deve prima lievitare, per poi farcirlo e riportarlo subito a lievitare. La preparazione finale doveva essere farcita con una crema spalmabile di cacao e nocciole. Knam ha richiesto ai pasticceri amatoriali anche una confettura di pesca e timo.

I giudici hanno assaggiato al buio le preparazioni e hanno annunciato la loro classifica: ultimo posto per Ginevra, poi sesto posto Mukesh, quinto Alessio, quarto posto per Margherita., terzo Leo e secondo posto per Davide. Di conseguenza, al primo posto, ci è arrivata Chiara.

Nella prova a sorpresa è stato richiesto un panettone gastronomico. Ai concorrenti è stata fatta un’unica richiesta specifica: creare cinque farciture diverse fra gli strati del panettone.

Bake Off Italia 2022: grembiule blu ed eliminato

Finite le prove, è il momento dei verdetti: il Grembiule Blu è andato Chiara, per la seconda volta in questa edizione del programma. Mentre, ad andare a rischio eliminazione, questa volta abbiamo visto in fila Mukesh, Ginevra e Alessio. Il pasticcere amatoriale eliminato è Mukesh.