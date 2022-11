I vipponi pensano di aver capito chi ha portato il covid in casa: “Avete fatto un disastro”

Il covid è entrato nella casa del Grande Fratello VIP e nonostante le censure, i vipponi hanno le loro teorie

Poteva capitare certo, ma se si fosse fatta una quarantena più lunga e se si fosse aspettato prima di far entrare i nuovi concorrenti con gli altri, forse si sarebbe evitato il focolaio. Sarebbe bastato ad esempio, creare una sorta di spazio come era stato il tugurio in passato, per far vivere lì i concorrenti nuovi per altri 3-4 giorni e scongiurare il peggio. Non è successo e la casa del Grande Fratello VIP, la bolla delle bolle, è stata bucata. Andrea Gori, direttore delle malattie infettive del Policlinico di Milano, è stato ospite della puntata del Grande Fratello VIP 7 di ieri sera e ha commentato in modo eloquente quanto accaduto: “Avete fatto un bel disastro” ha detto il professore. Insieme a Signorini, ha spiegato che la probabilità più concreta è che sia stato uno dei sei nuovi concorrenti a contagiare i vipponi che erano già in casa, probabilmente perchè il tampone fatto prima dell’ingresso, era negativo mentre il virus si stava già incubando ed è esploso nei giorni successivi.

Signorini ha anche invitato i concorrenti a non prendersela con i nuovi entrati. E ci mancherebbe, perchè se ci sono colpe da dare, sono colpe che vanno date a chi non ha saputo gestire al meglio la situazione. Questo è un dato. Nel frattempo però nella casa, le teorie ci sono e quasi tutti pensano che sia stato Luca Onestini a contagiare gli altri, essendo lui il solo dei neo arrivati, positivo. Ne ha parlato anche Edoardo Tavassi con Alberto, spiegando che dal suo punto di vista non ci sono dubbi sul fatto che sia stato il bolognese a contagiare gli altri. Una teoria che potrebbe essere del tutto aderente alla realtà.

Il covid nella casa del Grande Fratello VIP

Ma non è la sola. Perchè non si può escludere, visto che a quanto pare i tamponi non sono fatti tutti i giorni ( se fosse stato così, Onestini sarebbe risultato positivo prima di Patrizia Rossetti, tamponata in seguito alla febbre). Di conseguenza non si può escludere che un concorrente fosse positivo ( con tampone negativo) giovedì sera, al suo ingresso, e che si sia negativizzato in tre giorni, contagiando però gli altri e risultando negativo ai nuovi controlli, quelli di messa fatti tra venerdì e sabato, dieci giorni dopo.

Questa caccia al paziente zero non è comunque interessante e non cambia le cose. Il dato di fatto, non evidenziato troppo a nostro avviso, è che il sistema è stato bucato, in un momento in cui il virus non è neppure così tanto diffuso, come in passato. Le varianti certo, come ha spiegato il prof Gori, sono al momento molto contagiose. Ma si deve restare in guardia. Forse molte cose sono state prese sotto gamba: pensiamo ai concorrenti che vanno nello studio per scoprire esiti di televoti e poi tornano in casa. Non ci pare una scelta tanto saggia, in uno studio con centinaia di persone che non indossano la mascherina, a differenza di quanto succedeva in passato. Ammettere forse di aver peccato di leggerezza, era anche una delle cose da fare nella diretta di ieri.