Due vipponi travolti dalla passione sotto il piumone tra versi e movimenti strani (VIDEO)

Sotto quel piumone è successo di tutto: due vipponi si ritrovano vicini vicini sotto le coperte ed esplode la passione...Ecco il video dal Grande Fratello VIP 7

Sarà anche entrato il covid nella casa del Grande Fratello VIP ma chi non è stato contagiato, è pieno di energia come un grillo. Ne sono dimostrazione le immagini che sono arrivate dalla casa del Grande Fratello VIP questa notte. C’è persino chi ironizza sul fatto che in questa settima edizione, dove tutto è successo, si potrebbe persino realizzare un sogno di Sonia Bruganelli, che questa estate in una intervista ha spiegato che le piacerebbe assistere a una gravidanza …E bhè per arrivare a quel punto, bisogna che due vipponi si incontrino, materialmente. Un po’ come è successo questa notte. I protagonisti del video, che in poche ore è diventato virale, sono Oriana e Antonino Spinalbese. I due hanno più volte dichiarato di volersi divertire nella casa del Grande fratello VIP e lo stanno facendo. Spinalbese tra l’altro, in più occasioni, parlando con i suoi amici in casa, aveva detto di non poter resistere molto al richiamo della passione. E visto che sono ormai passati due mesi da quando i concorrenti sono isolati nella casa del Grande Fratello VIP, forse la tentazione è stata troppa. Va detto che noi non possiamo sapere che cosa sia successo sotto le coperte. Certamente stiamo parlando di baci, come si evince dai rumori che si sentono provenire da sotto il piumone, se poi ci sia stato dell’altro, solo i vipponi ce lo potranno svelare. In ogni caso, l’avvicinamento è in corso e Oriana e Antonino, potrebbero diventare una delle nuove coppie nella casa del GF VIP.

Per scoprire quello che succederà e quello che è successo, dovremo comunque aspettare. Vi ricordiamo infatti che da questa settimana, il Grande Fratello VIP va in onda con una sola puntata a settimana, quella del lunedì, per cui ci sarà tempo per vedere anche altre evoluzioni sotto le coperte…

Oriana e Antonino movimenti strani sotto le coperte: ecco il video

Vi lasciamo intanto al video che ci mostra questa notte di passione tra Oriana e Antonino. Secondo voi, che cosa è successo?