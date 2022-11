Antonino Spinalbese fa piangere Oriana: “voglio una Ferrari e tu sei una Porsche”

Oriana in lacrime per colpa di Antonino: Spinalbese continua a umilarla e lei alla fine crolla

Serata di lacrime nella casa del Grande Fratello VIP 7 per Oriana Marzoli. La concorrente è in crisi da ore. Tutto è iniziato con una pessima frase detta ad Antonino, per la quale la venezuelana si è ampiamente scusata. Ma è chiaro che Spinalbese abbia colto la palla al balzo per allontanarsi. E’ vero che Oriana, ha sbagliato. Quando Antonino le ha detto infatti che era molto triste perchè gli mancava sua figlia, la Marzoli ha risposto che lo capisce, visto che anche a lei manca il cane. Un paragone non riuscito benissimo ma Oriana si è subito scusata con il suo amico, provando a spiegare anche che cosa voleva dire realmente. Le parole di Oriana però sono state solo un escamotage per il parrucchiere che ha quindi colto la palla al balzo per allontanarsi da lei. Ma che Oriana fosse un libro Feltrinelli e che lui cercasse un libro Mondadori, lo aveva detto una settimana fa ecco. Quindi diciamo pure che Antonino ha voluto divertirsi con la ragazza pensando forse che anche lei avrebbe fatto lo stesso. E invece Oriana si era comunque affezionata a Spinalbese che ieri sera, ha usato parole altrettanto inappropriate per farle capire che cosa sta cercando.

Le scuse di Oriana e le parole di Antonino

Oriana per l’ennesima volta ha provato a fare pace con Antonino, scusandosi. “Ti prego scusami, io non volevo essere inopportuna. Non è vero che non capisco che ti manca tua figlia. Solo che mi dispiaceva, avevo paura che entrassi in un tunnel di dolore come Luca Salatino con Oriana, ti chiedo perdono se ti ho ferito davvero“. Le parole di Oriana però non hanno fatto centro nel cuore di Antonino, anzi. La Marzoli è arrivata persino a inginocchiarsi davanti a Spinalbese, durante una conversazione.

Le cose però sono finite nel peggiore dei modi, visto che Antonino non ha ceduto. “Non ci riesco a far finta di nulla. Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. Senti questa situazione è imbarazzante“ ha detto l’ex di Belen.