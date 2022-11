Bake Off Italia 2022: svelati i quattro finalisti, le lacrime dell’ultimo eliminato da Ernst Knam

Benedetta Parodi e i suoi giudici hanno finalmente eletto i quattro finalisti di Bake Off Italia: ecco chi sono

È tempo di spegnere in fornelli in quel di Bake Off Italia 2022: il talent show di Real Time, oramai giunto alla sua penultima puntata. Nell’appuntamento del 25 novembre, infatti, Benedetta Parodi e i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia hanno eletto i nomi dei quattro pasticceri amatoriali che accederanno alla finale di venerdì prossimo 3 dicembre. All’inizio delle nuove tre prove, sotto il tendone abbiamo visto la sorridente presenza di cinque concorrenti: Leo, Ginevra, Davide, Margherita e Chiara. Chi di loro è stato eletto finalista? E chi, invece, ha dovuto lasciare la gara ad un passo dall’epilogo finale?

La semifinale di Bake Off Italia 2022 si è aperta con una raggiante Benedetta Parodi che ha rivelato che le tre prove di questa puntata hanno avuto come tema la pasticceria moderna. Nella prova creativa, è stato chiesto ai concorrenti di realizzare in chiave moderna alcuni classici della pasticceria. Nello specifico: zuppa inglese, cassata, mont blanc, delizia al limone e tiramisù.

Bake Off Italia 2022: la semifinale del 25 novembre

Margherita ha potuto scegliere il dolce per sé stessa in quanto vincitrice dello scorso Grembiule Blu. Margherita sceglie la Delizia al Limone e ha potuto consegna a Ginevra la cassata siciliana. A questo punto, con un meccanismo a catena, Ginevra ha dato la Zuppa inglese a Chiara, che a sua volta ha dato il tiramisù a Leo. Automaticamente Davide ha dovuto accettare il Mont Blanc.

Nella prova tecnica, invece, ai concorrenti è stato chiesto di realizzare una torta a forma di mattarello. Il dessert ideato da Ernst Knam sembra all’apparenza un grosso mattarello ma in realtà è una torta con varie stratificazioni concentriche: un inedito rolotone composto da 5 strati di pan di spagna inframezzati da gelée al lampone, gelée al mango e frutto della passione, mousse al mascarpone e lamponi freschi, cioccolato. Non poteva mancare la pasta di zucchero per la decorazione finale.

La classifica dei giudici ha visto all’ultimo posto Leo, poi Chiara al quarto posto, al terzo posto Ginevra, seconda Margherita e al primo posto Davide. Nella prova a sorpresa, infine, i pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare una torna nuziale con glassa a specchio con l’obbligo di realizzare almeno tre piani.

Finite le prove, l’ultimo Grembiule Blu di questa edizione è andato a Davide. Mentre ad essere eliminato è stato Leo. Il giovane siciliano è esploso in lacrime assieme ai suoi compagni d’avventura. I finalisti di Bake Off Italia 2022 sono Ginevra, Davide, Margherita e Chiara. Chi vincerà? In bocca al lupo!