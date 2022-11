Selvaggia Lucarelli: le condoglianze non ricevute solo da una persona di Ballando

L'attacco di Selvaggia Lucarelli contro una persona di Ballando che non le ha fatto le condoglianze, l'unica del cast

Dopo le puntate di Ballando con le Stelle si tira fuori davvero di tutto tra interviste e post sui social. Selvaggia Lucarelli non manda giù il modo in cui la giuria e il resto del cast di Ballando con le Stelle l’hanno trattata dopo il suo commento rivolto a Iva Zanicchi. Su Instagram la giornalista ha pubblicato i vari momenti dell’ultima puntata a beneficio di chi non l’ha seguita ma anche per tirare un po’ le somme. Selvaggia Lucarelli anticipa e promette di mettere i puntini sulle i e regala qualche anticipazione. Parte da Sara Di Vaira, perché in puntata si è capito benissimo che tra loro due continua a non esserci grande simpatia. La ballerina ha ricordato a Selvaggia che non può lamentarsi se Mariotto le ha dato della scimmia visto che lei la prima puntata ha dato del fenicottero a Rossella. Selvaggia Lucarelli ci ha pensato un po’ e poco fa ha svelato chi non le ha fatto le condoglianze lo scorso sabato, per la morte di sua madre.

Selvaggia Lucarelli contro Sara Di Vaira

“Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi, è anche l’unica persona di tutto il cast fisso di Ballando che il gioro del mio lutto non mi ha manco detto ‘condoglianze’ (Simone e Rossella invece subito, gentilissimi) – ovvio che sia Sara Di Vaira – L’unica, anzi quella sera stessa ha solo tentato (come sempre invano) di provocarmi e litigare in puntata”.

“Ps. Quella che mi dava lezioni di educazione non è chi siede accanto a me, ma chi si siede di fronte a me (non vorrei fraintendimenti)” per non lasciare dubbi ha preferito chiarire per evitando che qualcuno pensi si riferisca a Carolyn Smith, con cui sembra non ci sia più nemmeno uno sguardo da scambiare.