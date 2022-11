Ballando con le Stelle: anche Fabio Canino contro Selvaggia Lucarelli

Alla fine anche Fabio Canino perde la pazienza e si schiera contro Selvaggia Lucarelli

Nella puntata di sabato scorso di Ballando con le Stelle e dopo le varie interviste di Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith l’unico a restare in silenzio era stato Fabio Canino. Adesso anche lui ha perso la pazienza e dice la sua, rimprovera Selvaggia Lucarelli di avere scatenato una shotstorm, una tempesta che non porta a niente di positivo e che non accenna a fermarsi. E’ Bubino blog a riportare le frasi di Fabio Canino. Il giudice di Ballando con le Stelle non tollera più cosa sta accadendo sui social. Sotto i suoi post su Instagram ci sono insulti di ogni tipo, lo stesso sta accadendo nel profilo di Carolyn Smith e di Guillermo Mariotto. Canino ha una spiegazione, per lui è colpa di Selvaggia Lucarelli, è lei che ha iniziato.

Fabio Canino contro Selvaggia Lucarelli

Dicono che Canino stia cancellando alcuni commenti a favore della Lucarelli, che risponda in modo aggressivo a chi difende Selvaggia. Basta leggere i commenti ai post su Instagram di Canino per capire che non è così, c’è davvero di tutto.

Fabio Canino non regge più tutto questo: “Sicuramente non mi metto a rispondere a frustrati che a comando vanno sui social a offendere. Nessuno paga nessuno ma se tu volontariamente fai partire una shitstorm sai che tra i tuoi followers che dicono la loro ci sono i soliti analfabeti funzionali che usano parole tipo “bullismo”, “inclusività” senza avere la minima idea di cosa siano e la gravità dei fenomeni“. Quelle interviste e il seguito a Ballando con le Stelle hanno scatenato il peggio.

“Da te mi aspettavo più umanità, invece un bullo tra i bulli… e poi fattelo dire iva zanicchi è squallida basta con queste barzellette da bar basta” è uno dei commenti contro Canino, sul suo profilo social, ma sono davvero tantissimi.

“Non è la prima volta che Selvaggia viene offesa solo perché dice la verità Tutti zitti. La padrona di casa poi… ride, si guarda intorno, ammicca e non argina nessuno. Una delusione quest’anno…. Predicate bene ma razzolate male….. violenza verbale contro Selvaggia e tutti impas sibili. Vergogna. È falso.. si sono coalizzati tutti contro una.. non le perdonano l’obiettività dei giudizi. Selvaggia resta sempre la migliore”. Ognuno si schiera con chi preferisce ma è davvero diventata una guerra.