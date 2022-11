Il Collegio 7: solo in 15 ricevono il diploma, ecco chi sono i bocciati dal Preside

Ultima puntata de Il Collegio 7 ha evidenziato le tre pecore nere rimaste nel programma: bocciati dal Preside

Dopo sette settimane, si è conclusa anche la settima edizione de Il Collegio: il celebre reality show di Rai Due che anche stavolta ha trasportato nel passato un gruppo di studenti più o meno discoli. Dopo marachelle, ramanzine, espulsioni, amori e liti, il programma è giunto all’ultima puntata di questa edizione andata in onda questa sera 29 novembre 2022. Le tradizioni non cambiano e, proprio per questo, nell’ultimo episodio stagionale con il programma, abbiamo assistito agli ultimi scampoli di studi prima dell’esame di stato che i ragazzi hanno dovuto sostenere sia in forma scritta ma anche nell’orale.

Ma prima di buttarsi a capofitto nelle prove finali, i ragazzi hanno avuto modo di prendere fiato con le ultime attività extra curriculari come una gita nel centro della città di Anagni (la città dei Papi) ed una gara di ballo di coppia. Finita la festa, però, è arrivato il momento di mettersi di impegno e percorrere l’ultimo tratto di strada verso il diploma finale…

Il Collegio 7: ultima puntata, i promossi e i bocciati

Assodato che agli esami scritti hanno avuto accesso tutti i collegiali rimasti nel convitto (si ipotizzava di una possibile espulsione di Rennis), le prove sono andate avanti molto spedite. Bene quasi per tutti il tema di italiano, più complesso il test di matematica che ha costretto quasi la totalità della classe a copiare.

Nonostante suggerimenti e copiature, due collegiali non sono riusciti a strappare la sufficienza in questa prima parte di esame: Ariadny Sorbello e Davide Cagnes sono i primi due studenti che non potranno più ambire al diploma di fine corso in quanto non avranno accesso all’esame orale.

Dopo una giornata di pausa, i collegiali si dirigono in sala mensa per l’estrazione della lettera da cui partirà il giro di interrogazioni per la prova orale: il professor Maggi estrae la T e dunque è Luna Tota ad aprire il giro degli esami orali de Il Collegio 7. Tutti riescono a cavarsela discretamente bene ad eccezione di tre collegiali che hanno dimostrato la loro impreparazione: Mattia Patané, lady ‘boh’ Alessia Abruscia ed Elisa Angius.

Concluse le interrogazioni, Il Collegio 7 ci spedisce in aula magna dove è il Preside in persona a rivelare quanti sono coloro che ricevono il diploma di fine corso. Sono in quindici: Alessandro Bosatelli, Giada Scognamillo, Giulia Wnekowicz, Davide Di Franco, Sabrina Bacja, Priscilla Savoldelli, Mattia Camorani, Zelda Nobili, Gabriel Rennis, Sofia Brixel, Erri Erriquez, Luna Tota, Samuel Rosica a cui ci aggiungono anche due dei tre collegiali risultati piuttosto impreparati, ovvero Patané e Abruscia.

Nulla di fatto per Elisa Angius che è la terza ed ultima collegiale che non è riuscita a prendere il diploma nonostante sia arrivata a fine corso. La lode e lo speciale diploma come il miglior collegiale del corso è andato alla signorina Zelda Nobile che, fra le altre cose, si è conquistata anche la simpatia della Sorvegliante in quanto ha confessato alla camerata femminile di vederla come una sua erede naturale.