Il ritorno di Alberto de Pisis al GF VIP post covid: “Piangevo, ho avuto le allucinazioni”

Per Alberto de Pisis è arrivato il momento di tornare nella casa del Grande Fratello VIP 7 e di raccontare come ha passato i 10 giorni di quarantena

Finalmente il focolaio covid nella casa del Grande Fratello VIP 7 è solo un ricordo! Tutti i concorrenti sono di nuovo nella casa pronti a raccontarsi e a continuare l’avventura nel reality di Canale 5. Questo pomeriggio ha fatto ritorno in casa anche Alberto de Pisis. Il vippone ha passato dieci giorni in isolamento, in attesa di guarire dal covid e anche se non ha avuto dei sintomi molto forti, ha comunque dovuto attendere di essere negativo, prima di poter fare ritorno in casa. E i vipponi in isolamento, come hanno raccontato, non avevano molto da fare. Niente tv, niente telefono, solo dei libri da leggere. Insomma dieci giorni che, come ha raccontato Alberto, sono sembrati anni. Questo pomeriggio però l’incubo di Alberto è finito e anche lui è tornato in casa, accolto da abbracci e felicità. Tutti i suoi compagni infatti si sono dimostrati molto felici e contenti di vederlo! Anche per Alberto quindi grande accoglienza. Poi il vippone si è sfogato, anche perchè sono giorni che non parla con nessuno, e ha raccontato quello che ha provato nei lunghissimi giorni in cui è stato in quarantena.

Alberto de Pisis torna nella casa del GF VIP 7

Le parole di Alberto al suo rientro nella casa: “Sono stati dieci giorni in silenzio è stato un incubo. Blindato lì dentro. Dieci giorni che sono sembrati dieci mesi.”

E ancora: “ A tratti avevo le allucinazioni. Non potevo neanche guardare film, penso di essere dimagrito perché avevo zero appetito. Leggevo, meditavo…”. Tutto è bene quel che finisce bene anche se come ha raccontato Alberto, ci sono stati anche dei momenti difficili: “ Facevo di quei pianti nel pomeriggio, ero super malinconico e a me la malinconia piace viverla “. Alberto ha concluso: “E niente, anche il Covid lo abbiamo fatto.” Adesso può ripartire insieme a tutti i concorrenti, di cose da fare nella casa, ce ne saranno visto che mancano mesi alla fine del reality!