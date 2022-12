Luca Onestini troppo pressato da Nikita mette i paletti: “Siamo solo amici, lei è possessiva”

Luca Onestini prende le distanze da Nikita. La vippona si sta attaccando troppo ma a lui interessa solo come amica

Da quando Luca Onestini ha fatto il suo rientro nella casa del Grande Fratello VIP 7, Nikita ha capito che per il giovane bolognese prova ben più di un interesse. A quanto pare però i sentimenti non sono ricambiati, visto che Luca non ha intenzione di andare a fondo in questa conoscenza, ma reputa Nikita una bella persona, una amica con la quale trascorrere del tempo. La Pelizon però nelle ultime ore ha accusato il vippone di aver in qualche modo avuto degli atteggiamento che le hanno fatto pensare altro, anche per questo motivo Luca ha deciso di essere chiaro con lei, spiegandole quello che prova realmente.

Nikita ha quindi provato a spiegare a Luca Onestini i motivi per i quali pensa di interessargli. E ha dichiarato: “Non capisco alcuni tuoi atteggiamenti. Mi fai delle battutine che sembri geloso. Sì, se faccio i massaggi o scherzo con altri. Ah è un gioco quindi? No, non mi dà fastidio adesso che lo so“. Il gieffino ha risposto mettendo le cose in chiaro: “Ma io scherzo e gioco, per me puoi baciare o fare il gioco della bottiglia e anche massaggiare qualcuno. Se ti vedo come un’amica? Sì ad oggi per me sei un’amica. Non ci stiamo frequentando, puoi passare 24 ore con un altro ragazzo non mi darebbe fastidio“. Dopo questo faccia a faccia, Luca ha avuto anche un chiarimento con Micol alla quale ha provato a spiegare cosa sta realmente succedendo con Nikita e quello che è il suo punto di vista.

Luca Onestini e Nikita: per il bolognese è solo una amica

“Io non le ho mai detto di sì. Non posso dire nemmeno se fuori avrei provato altro. Se lei fraintende alcuni miei atteggiamenti? Io scherzo, se mi fa notare che alcuni atteggiamenti le danno fastidio ” ha spiegato Luca Onestini a Micol e poi le ha fatto anche degli esempi concreti per provare a farle capire quello di cui parla.

“L’altro giorno mi ha sgridato perché ho offerto dei Mikado ad altre ragazze. Qui son cose che non mi piacciono, non ti dico proprio possessione, ma quasi. Una volta può succedere, ma poi basta. Se non posso ridere, ballare e scherzare, allora no, ho deciso che non va bene proprio. Mi dispiace però è così” ha detto Luca Onestini.

E poi: “A questo punto non posso che pensare questo. Lei dei Mikado non me l’ha detto ridendo. In quell’occasione era seria e non mi è piaciuto quello che ha fatto“.