Alfonso Signorini e le opinioniste lasciano il GF Vip: chi ci sarà il prossimo anno?

Alfonso Signorini dice davvero addio al GF Vip e con lui le opinioniste?

Forse Alfonso Signorini si è reso conto che il suo GF Vip non piace più, sembra infatti che il prossimo anno non ci sarà lui alla conduzione del reality show con i vipponi. Quasi ovvio che con lui andranno via anche le opinioniste, perché è Signorini ad avere richiesto la presenza di Sonia Bruganelli, Orietta Berti e anche di Giulia Salemi. Tutti a casa o in un altro programma e nessuno del pubblico che seguiva o segue ancora il Grande Fratello sembra si stia disperando per la notizia. A darla è Andrea Rosica, niente di ufficiale ma in genere l’Investigatore Social non sbaglia. Ci sarà quindi una bella rivoluzione nel mondo dei reality show ma chi prenderà il posto di Alfonso Signorini e chi saranno gli opinionisti?

Rivoluzione in arrivo al GF Vip

“Dalla prossima edizione Alfonso Signorini non condurrà più il Grande Fratello Vip. Cambieranno anche gli opinionisti!” annuncia Rosica. Il direttore di Chi sembra anche stanco, il programma va in onda fino a tardi e lui ad un certo punto inizia a perdere colpi, non ricorda i nomi, commette gaffe che richiedono un po’ di riposo.

Orietta Berti è davvero difficile possa proseguire con un’altra edizione, deve tornare ai suoi impegni. Sonia Bruganelli cosa potrebbe aggiungere dopo le due esperienze. Infine, Giulia Salemi sembra pronta a sbarcare in Rai, dicono.

“Finalmente…sicuramente vedremo un gf totalmente diverso… mi piacerebbe tanto che Giulia Salemi potesse presentarlo… pensa che acidità che verrebbe a Sonia…” si legge tra i commenti.

Nessuno è dispiaciuto, in molti hanno un altro nome da proporre e c’è chi vorrebbe Alessia Marcuzzi con Giulia Salemi. “Il Gf tornerà ad essere un reality finalmente è non una squallida soap opera… fake … con personaggi raccomandati … è un ufficio di collocamento per gente senza arte e ne parte…. e basta all’amore libero/chimico e coppie finte … a danno di quelle poche vere che nascono veramente”. Nemmeno una parola di dispiacere per questo presunto addio di Alfonso Signorini.