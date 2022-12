Amici 22, Mattia Zenzola dopo la lite con Todaro lascia la scuola? Le anticipazioni

Mattia Zenzola lascerà la scuola di Amici 22 dopo la lite con Raimondo? Tutto quello che sappiamo: ecco le anticipazioni

Sono stati giorni difficili quelli che Mattia Zenzola ha vissuto nella scuola di Amici 22 insieme ai suoi compagni, accusati di non darsi da fare in casa e di non essere di aiuto agli altri. Mattia ha negato di essere una persona che fa poco in casetta e ha anche detto di avere la “coscienza pulita”. Anche sua madre dai social, ha fatto sentire la sua voce, schierandosi dalla parte di Mattia e facendo notare che il letto del figlio, è sempre in ordine, rispetto a quello degli altri nella stessa stanza. Una presa di posizione, quella della madre di Mattia, che non è piaciuta a molti fan del programma tanto che alla fine la donna, si è anche cancellata dai social! A complicare le cose, come abbiamo visto anche nel day time di Amici 22 del primo dicembre, una forte discussione che Mattia ha avuto con il suo insegnante, Raimondo Todaro…Ma che cosa è successo nelle ultime ore e che cosa è accaduto nell’ultima registrazione di Amici 22 che c’è stata proprio ieri? Non mancano le anticipazioni di quello che vedremo in onda il 4 dicembre 2022 su Canale 5. E per i più curiosi, parliamo dei caso “Mattia” e di quello che succederà proprio al giovane ballerino di latino.

Le durissime parole di Raimondo Todaro contro Mattia

Il maestro Raimondo, aveva chiesto a Mattia di rigare dritto, anche perchè già lo scorso anno, era stato più volte richiamato per la stessa questione: “Tu purtroppo non ascolti mai. A me non devi prendere per il c**o altrimenti mi girano le p**e! Tu fai la vittima! Ma non capisci mai niente. Noi a questa discussione non ci dovevamo neanche arrivare.” E ancora: ” Questa storia delle pulizie per me è stata la gocciolina che ha fatto traboccare il vaso. Fai sbottare le persone, hai un atteggiamento snervante. Non te ne rendi neanche conto! Quanti difetti ti devo ancora elencare? Ti dico di fare una cosa e fai tutt’altro, fatti un esame di coscienza. O cambi o te ne vai. Cosa devo dirti che va bene? Non ho mai sentito dirti la parola scusa”.

Mattia lascia la scuola di Amici 22?

Dopo il faccia a faccia con Raimondo, Mattia aveva commentato: “Ok, vado via. Me ne vado. Che devo fare? Vado via. Praticamente sono tutto sbagliato io? Credo che sia tutto esagerato. Vado a casa! Che devo fare. Mi dispiace, ma vado a casa, glielo dico con le lacrime agli occhi ma io sono così”. I fan di Mattia Zenzola però possono stare tranquilli. Per il momento non va da nessuna parte!