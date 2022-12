The Voice Kids debutta con Antonella Clerici ma chi saranno i vocal coach?

Antonella Clerici prepara la prima edizione di The Voice Kids e sceglie la giuria, i vocal coach

Il 13 gennaio 2023 torna The Voice Senior, la nuova edizione, subito dopo arriverà The Voice Kids con i piccoli, i baby cantanti. Al comando Antonella Clerici ma chi saranno i vocal coach? E’ Davide Maggio ad anticipare che ancora una volta la squadra che vince non si cambia. Per i senior sulla poltrona rossa ci saranno ancora una volta Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e al posto di Orietta Berti i Ricchi e Poveri. Per i kids restano sulla poltrona D’Alessio, Clementino e la Bertè. Quindi, la formazione resta la stessa, solo Angelo e Angela non faranno parte dell’edizione riservata ai piccoli. Sembra però che il quarto vocal coach non mancherà ma che il tutto sia ancora da decidere, si sta scegliendo tra vari nomi o forse si attende solo la risposta dell’artista.

The Voice Kids 2023 la prima edizione

Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè sono ormai veterani ma con bambini tutto si complica e c’è già grande attesa per la prima edizione. Nell’attesa di scoprire chi sarà il quarto giudice si prova ad immaginare un volto più giovane, magari capace di attirare l’attenzione non solo dei genitori dei piccoli talenti ma anche dei giovanissimi, anche se senza dubbio i tre artisti chiamati ad essere ancora una volta vocal coach abbracciano un pubblico molto ampio.

Non ci resta che attendere per i dettagli e il quarto nome. The Voice Kids andrà in onda al termine di The Voice Senior, quindi le registrazioni inizieranno nelle prime settimane del nuovo anno. Potremo seguire il nuovo show a marzo, ovviamente in prime time su Rai 1.

Con questa prima edizione Antonella Clerici fa un tuffo nel passato, torna ai bambini, alle prime serate che ha sempre amato, un programma di certo diverso ma per lei sarà un po’ come rivivere gli anni di Ti lascio una canzone e Sanremo Young.