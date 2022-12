Signorini rivuole la squalificata Ginevra nella casa del GF VIP, lei accetta. E’ bufera sui social

Bufera social dopo la decisione di Signorini che rivuole Ginevra nella casa del Grande Fratello VIP. Il pubblico non ci sta

Ginevra Lamborghini pronta a entrare nella casa del Grande Fratello VIP 7 per una settimana di vacanza. La concorrente del GF VIP, che è stata squalificata, ha deciso di accettare la proposta, e in parte di è autoproposta per questa missione…Alfonso Signorini ha dichiarato di non vedere l’ora di capire come Antonino Spinalbese reagirà alla presenza di Ginevra nella casa. L’entusiasmo dei due però, non corrisponde a quello del pubblico. Se infatti Ginevra non vede l’ora di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 7 per salutare i suoi amici e farsi la vacanza, e Signorini non vede l’ora di creare altre dinamiche, il pubblico proprio non comprende i motivi per i quali una concorrente squalificata, debba avere questa possibilità. Per molti spettatori, già il fatto che Ginevra fosse costantemente protagonista, senza essere più una concorrente, era una cosa inspiegabile, e questo ritorno nella casa del GF VIP, lo è ancora di più. Basta leggere tutti i commenti postati nelle ultime ore, contro la decisione di Signorini e del GF VIP, per comprendere che aria tira…

Ginevra Lamborghini pronta a tornare nella casa del GF VIP

“Cioè questa squalificata per una frase squallida, non doveva mettere piede neanche in studio ma siccome non sa cosa è la dignità, è talmente pietosa come persona che è disposta a passare sopra tutto e tutti per 2 minuti di popolarità” scrive un utente su Twitter. E ancora: “Squallidi! Squalificata x incitazione al bullismo e rimessa in casa x una “vacanzina”? Vergognatevi!.”

I telespettatori proprio non comprendono questa decisione: “Ma non è stata squalificata??? Altra gente manco i studio l avete fatta entrare…giustamente questa invece è come il prezzemolo in ogni puntata ha i suoi 5 minuti.” E poi: “Vergogna.. una persona squalificata nemmeno potrebbe entrare in studio e voi la fate rientrare in casa.. ma nn vi vergognate.” E poi: “Lo schifo immenso di far rientrare in casa una squalificata non si era mai visto.” Un altro commento: “Cosa inventare per fare scompiglio ? La squalificata sempre presente in studio, regole a parte, ora la ributtano nel paiolo, per creare uno tsunami all’Oriana semifelice, …Elfo, ma… non dovevi stare in Lapponia a lavorare con i tuoi simili, per preparare i regali ?.”

Qualcuno fa notare che Ginevra non ha ucciso nessuno, tutto vero. Ma non per questo meriterebbe di avere una settimana di visibilità ( tra l’altro immaginiamo anche ben retribuita, dopo quello che è successo). Altri telespettatori fanno notare che lo stesso successe lo scorso anno con Alex Belli. Prima cosa: neppure quella decisione era stata corretta. Ma va ricordato che il Belli venne squalificato perchè non aveva rispettato il distanziamento e il freeze, non di certo per delle frasi da bulletta di quartiere, come quelle che Ginevra ha tirato fuori parlando di Marco Bellavia.