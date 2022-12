Luca Onestini ha puntato Oriana Marzoli? La rivelazione di Alfonso Signorini

Secondo Alfonso Signorini nella casa del Grande Fratello VIP 7 sta per nascere una nuova coppia: Luca Onestini e Oriana

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 le dinamiche non mancano mai. E secondo Alfonso Signorini che ieri ha parlato del GF VIP a casa Chi, presto potrebbe sbocciare un nuovo amore. In queste settimane, come tutti sanno, Oriana Marzoli si è avvicinata ad Antonino Spinalbese tanto da avere un incontro ravvicinato con lui. Il parrucchiere però sembra aver voluto chiudere questa relazione, nonostante Oriana sia ancora molto presa. A detta di Signorini in questa vicenda, molto presto potrebbe “entrare” un altro vippone che a quanto pare, potrebbe essere interessato alla belle venezuelana. Di chi parla il conduttore del GF VIP? Di Luca Onestini. Fino a questo momento il bel bolognese non si è fatto notare molto nella casa ma sa giocare bene le sue carte e forse presto, farà la mossa decisiva…

Luca Onestini è interessato a Oriana?

Signorini ha prima parlato del rapporto tra Luca e e Nikita e ha commentato questa storia. Ha spiegato: “Nikita non prevedeva questa sbandata nei confronti di Luca. Di Onestini dicono che è un calcolatore. Però nei reality italiani ha sempre dimostrato un suo standard di comportamento. Anche con Ivana non si è mai dato a smancerie e comportamenti di quel tipo. Poi non so cosa faccia nei reality in Spagna.“

Poi in merito a quello che potrebbe succedere tra Luca e Oriana ha aggiunto: “Certamente Luca è un grande professionista dei reality. Lui conosce bene la macchina e la sa guidare. Non so quanto interesse abbia per Nikita, la preferita del pubblico. Adesso però secondo me lui guarda già ad Oriana.”

E ancora: ” Sta puntando lei. C’è stato un episodio molto carino. Oriana – che è una molto seduttiva – era davanti alla specchiera e guardando Luca gli ha chiesto ‘senti mi prude il didietro, mi puoi dare una grattata?’. Qui la seduzione ad armi scoperte. Allora lui cosa ha fatto? Luca ha preso una spazzola e le ha grattato il punto in questione. Lei però furbescamente gli ha detto ‘ma tu sai di chi è quella spazzola?’. La spazzola era proprio di Nikita. Questo è il massimo della sceneggiatura”.