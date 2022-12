Grande Fratello VIP 7: Signorini attacca Marco Bellavia, si era lamentato del rientro di Ginevra Lamborghini

Alfonso Signorini attacca Marco Bellavia: l'uomo ha espresso perplessità sull'ingresso di Ginevra Lamborghini nella casa del Grande Fratello VIP

Esprimere una propria opinione pare non sia proprio possibile se di mezzo c’è l’occhio del Grande Fratello ad osservarti. Questo è il riassunto dell’inaspettata ramanzina che Alfonso Signorini ha fatto in diretta tv a Marco Bellavia a causa di un tweet pubblicato giorni fa dall’attore in cui ha espresso la sua perplessità a proposito della decisione del reality show di Canale Cinque di far rientrare nella casa del Grande Fratello VIP 7 Ginevra Lamborghini, la giovane vippona squalificata d’ufficio per cattiva condotta e incitamento al bullsimo.

Sia ben chiaro: Ginevra Lamborghini non rientrerà nella Casa come concorrente ma in qualità di ospite speciale; ma entrerà per restarci comunque svariati giorni. Tutto questo con la complicità degli autori del programma, che vogliono creare nuovi drammi sentimentali, e di Alfonso Signorini stesso che pare aver preso a cuore la causa di Ginevra Lamborghini riuscendo in più occasione a tirarla in ballo o a difenderla a spada tratta. Anche davanti alle ovvie perplessità di Marco Bellavia….

Grande Fratello VIP 7: Signorini attacca Marco Bellavia

Qualche giorno fa Marco Bellavia aveva twittato il seguente messaggio: “Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo così premiata? È una mancanza di rispetto nei confronti di tanti… Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso“. Nonostante la pacata e condivisibile dichiarazione dell’uomo, Alfonso Signorini ha preso le parti di Ginevra Lamborghini.

In studio, ha così commentato il tweet citato: “Come prevede il regolamento del Grande Fratello, Ginevra entra anche in caso di squalifica se è utile a delle dinamiche della casa. Esattamente come entrò Alex Belli l’anno scorso: era stato squalificato ed è rimasto in casa per ben tre settimane! Avevamo chiesto a Ginevra di restare qualche giorno in più ma lei non può perché ha un tour promozionale per il suo disco“. Una paragone poco sensato però: Alex Belli rientrò dopo esser stato punito a causa del mancato rispetto delle distanze di sicurezza anti-covid, non per cattiva condotta.

Signorini ha poi aggiunto: “Il Grande Fratello fa rientrare in casa chi ritiene opportuno, lo dice il Grande Fratello non io. Però, a parte questo, mi ha colpito il tuo tweet…”. Bellavia ha spiegato che la cosa lo aveva sorpreso e che non era sua intenzione instillare una guerra social o un attacco mirato.

Invitando Marco Bellavia a non “rompere la festa a Ginevra”, Signorini prende ancora una volta le difese della ereditiera: “Noi non infrangiamo alcun regolamento. Lei entrerà per qualche giorno perché lo stesso Antonino aveva chiesto l’ingresso di Ginevra e… anch’io così come il Grande Fratello siamo curiosi di sapere che cosa succederà!”.

Grande Fratello VIP 7: Ginevra Lamborghini è positiva al covid

La ramanzina di Signorini su Marco Bellavia ha però un plot twist esilarante. Ginevra Lamborghini per il momento non potrà entrare nella casa del Grande Fratello VIP 7 in quanto è risultata positiva ad un test covid all’inizio di questa settimana. Ragion per cui la sua quarantena breve prevista dall’inizio del mese di dicembre si è trasformata in una quarantena più lunga, in attesa di una guarigione totale.