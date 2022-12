Al Grande Fratello VIP 7 in arrivo altri 3 concorrenti non vip

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 in arrivo nuovi concorrenti: ecco chi sono questi semi sconosciuti pronti a varcare la porta rossa

Sono lontani i tempi in cui Alfonso Signorini strombazzava proclami con i quali diceva nelle interviste che nelle sue edizioni del Grande Fratello VIP , ci sarebbero stati solo personaggi più che famosi. Da tempo ormai, nella casa entrano vipponi di cui neppure il conduttore conosce la storia ( e non ricorda neppure i nomi). E sta per succedere anche per i prossimi ingressi. Se è vero che con Milena Miconi e Riccardo Fogli il conduttore aveva ritrovato la retta via, possano piacere o meno, i due sono comunque due personaggi più che noti al grande pubblico e con una certa carriera alle spalle, con i prossimi ingressi, si tornerà indietro…Tre sono i nuovi concorrenti che stanno per entrare nella casa del Grande Fratello VIP 7 e di almeno due di loro, nessuno conosce l’esistenza…Chi sono? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello VIP 7: tre nuovi concorrenti sconosciuti pronti a entrare

Il primo nome è forse il più noto, almeno per il pubblico di Canale 5 che segue Uomini e Donne. A fare compagnia a Luca Salatino, per la quota ufficio di collocamento by Maria de Filippi, troveremo presto Davide Donadei. Il salentino è l’ex tronista di Uomini e Donne che era tornato pochi mesi fa nello studio di Canale 5 a raccontare della fine della sua storia con la ragazza scelta nel programma di Canale 5. I più maligni, dicono persino che l’abbia lasciata per essere single, in vista di questa opportunità. Davide potrebbe essere un concorrente perfetto per il buon Signorini che ama le storie drammatiche. Come ha già raccontato a Uomini e Donne infatti, Davide ha un passato turbolento. Suo padre è stato in carcere e ha avuto problemi con la giustizia.

Per quanto riguarda gli altri concorrenti pronti a entrare nella casa del Grande Fratello VIP, dovrebbero fare il loro ingresso prima di Natale, sappiamo dirvi ben poco, se non i loro nomi. Nicole Murgia al momenti è nota a chi ama il gossip spicciolo per essere la sorella di un calciatore che ha lasciato sua moglie per iniziare una storia con una ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza in questione è rimasta incinta e il fratello della Murgia l’ha lasciata. Nicole Murgia ha preso le difese di suo fratello pur essendo, a quanto pare, molto amica della ragazza in questione. Intrecci di cui il GF VIP ama cibarsi.

Il terzo concorrente, vippone non vippone, sarebbe Andrea Maestrelli. Cosa sappiamo di lui? Sicuramente che è un gran bel vedere! Il suo ingresso e quello di Nicole sarebbero legati a doppio filo: i due pare abbiano avuto questa estate un flirt. Quando si dice, il caso…