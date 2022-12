Maddalena in lacrime, le accuse di Gianmarco fanno male: “Con Mattia solo per i follower”

Gianmarco lancia accuse contro Maddalena: la storia con Mattia Zenzola solo per avere più follower

Le lacrime di Maddalena sono quelle di una ragazza che si è sentita tradita, forse anche messa sotto accusa. Ed effettivamente è quello che è successo negli ultimi giorni. La ballerina, in qualche modo, aveva ricevuto le stesse accuse da parte di Mattia Zenzola, convinto che la loro storia sia finita perchè le era stufa e ormai aveva avuto quello che voleva, la storiella a favore di telecamera e i fan che l’avevano apprezzata maggiormente. Questo non solo perchè le ship nella scuola di Amici funzionano sempre ma perchè Mattia ( che continua a ricevere grandi consensi con il pubblico che lo sceglie sempre per la prova Tim) è sicuro di essere molto amato dal pubblico. E allora, il dubbio che Maddalena abbia in qualche modo “approfittato ” di questa situazione, serpeggiano. Lo ha fatto notare anche Gianmarco, come i fan di Amici 22 hanno visto nel day time di oggi, 16 dicembre, su Canale 5. Il ballerino ha chiesto a Megan come stessero andando le cose tra Mattia e Maddalena e quando lei gli ha raccontato che la storia è stata chiusa, Gianmarco si è lasciato andare ad alcune considerazioni. Gianmarco si è detto convinto del fatto che Maddalena si sia avvicinata a Mattia per fare una storia e accrescere il numero dei follower. Una volta raggiunto lo scopo, lo ha gettato via, se così si può dire. Gianmarco ha poi minimizzato: “La mia è una battuta però devo dire che un po’ lo penso, certo tra loro c’erano dei problemi, però questa cosa la penso.”

La reazione di Maddalena alle accuse di Gianmarco

Le parole del ballerino sono state mostrate a Maddalena che ovviamente non l’ha presa molto bene. Come è comprensibile, spedisce al mittente le accuse e spiega che lei ha scelto Mattia perchè provava qualcosa. Secondo Gianmarco invece, quello che ha fatto notare è vero e non solo. Il ballerino ha detto a Maddalena che in casetta, anche altri ragazzi la pensano come lui ma non hanno il coraggio di dirglielo in faccia. Maddalena è sembrata molto turbata dalle parole del suo collega ballerino e non è riuscita, dopo il confronto, a trattenere le lacrime.