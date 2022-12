Ballando con le Stelle 2022: Milly Carlucci elegge i finalisti e la coppia ripescata, ecco chi sono

I finalisti, i ripescati e gli eliminati: tutto quello che è accaduto nella lunghissima puntata di ieri di Ballando con le Stelle

A Ballando con le Stelle 2022 ci si prepara al finale, anzi alla super finale di sabato 23 dicembre, con un ricco parterre di finalisti, di bonus e persino con una coppia ripescata fra quelle eliminate nel corso delle scorse nove puntate televisive dello show di Rai Uno. Nel lungo appuntamento andato in onda questa sera 17 dicembre, infatti, Milly Carlucci ha finalmente potuto annunciare l’elenco delle coppie che si giocheranno la vittoria finale e con quali vantaggi.

Infatti, per non delegittimare le quasi quattro ore di trasmissione, alle coppie già con un posto assicurato in finale sono stati posti due momenti di gara con cui gli è stato permesso di guadagnare dei punti bonus attraverso i piazzamenti in una classifica di merito generata da tesoretti, bonus e voti via social. A fare la gara standard, invece, sono stati tutti gli eliminati nella speranza di strappare al volo l’ultimo posto rimasto libero in finalissima.

Ballando con le Stelle 2022: la finale del 17 dicembre

Dopo l’esibizione a tema cinematografico, il voto social e una speciale manche di ballo con parenti e amici giudicata da Rossella Erra, la classifica ha visto ingiustamente al sesto ed ultimo posto Rosanna Banfi con Simone Casula a cui vanno 5 punti di bonus; segue al quinto posto Iva Zanicchi con Samuel Peron a cui vanno 10 punti bonus; nonostante sia stato fermo e seduto su una sedia a Gabriel Garko e Giada Lini va il quarto posto con 15 punti bonus. Salendo sul podio troviamo Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 20 punti di bonus; medaglia di bronzo per Alessandro Egger e Tove Villfor con 25 punti. Primi Ema Stokholma e Angelo Madonia con 30 punti bonus. Questi saranno i punti da cui le coppie partiranno per scalare la classifica della finalissima di sabato 23 dicembre.

Capitolo ripescaggio. Dopo il giro di esibizioni, il voto combinato fra giuria in studio e voto da casa premia le coppie Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina e Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca. I due si sono affrontati in uno spareggio finale, che ha visto trionfare la giornalista. Lei e il suo maestro rientrano in gara ma ricominceranno la loro gara senza alcun punto bonus.

Fra i concorrenti che hanno concorso al tentativo di ripescaggio, va segnalata la disdetta accaduta alla povera Paola Barale: a causa di alcune costole incrinate, la showgirl è stata costretta ad un ritiro forzato.

Nel corso di questa puntata, infine, abbiamo assistito ad una simpatica esibizione di Valeria Fabrizi con Luca Favilla; l’attrice è tornata nel programma per promuovere la prossima partenza dei nuovi episodi di Che Dio Ci Aiuti. In studio ci sarebbe dovuta essere Francesca Chillemi ma, a causa del covid, è stata costretta a dei saluti in videoconferenza. A riempire la pista c’è stata anche una esibizione corale di ben dieci attori del cast de Il Paradiso delle Signore, ovvero: Emanuel Caserio, Valentina Bartolo, Pietro Masotti, Pietro Genuardi, Massimo Poggio, Clara Danese, Chiara Russo e Lucrezia Massari.

La lunga diretta ha permesso al programma di eleggere persino il vincitore di Ballando con Te: il torneo della gente comune. La gara ha visto trionfare il giovane Thomas Piaggi. Premiati anche Ermanno Rava e Cristian Prebibaj che, a sorpresa, hanno ricevuto un viaggio studio a New York dal giudice internazionale Simone Fini (che abbiamo già visto nella giuria di Ballando on the Road).