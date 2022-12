Oriana e Daniele di nuovo vicini: solo strategia, provocazione o c’è altro? La venezuelana si sbilancia

Nuovo riavvicinamento al Grande Fratello VIP 7 tra Oriana e Daniele: cosa sta succedendo? Solo una strategia, una provocazione? Le ultime news

Nella casa del Grande Fratello VIP 7, come abbiamo visto, gli equilibri cambiano davvero in poche ore. Avevamo ad esempio lasciato Edoardo e Antonella sul piede di guerra sabato, li ritroveremo di nuovo fidanzati nella puntata del lunedì. E forse chissà un’altra coppia potrebbe nascere nella casa del GF VIP…Prima che Oriana si dichiarasse in modo quasi del tutto esclusivo per Antonino Spinalbese, tra lei e Daniele dal Moro c’era una certa amicizia e feeling. Il veneto però, non volendo far parte di nessun triangolo, si è subito tirato indietro. Non solo. In più occasioni ha attacco Oriana, definendola una delle più false nella casa. Tra i due per settimane non ci sono stati molti rapporti ma nelle ultime ore, ci sarebbe stato un riavvicinamento. Oriana quindi è tornata a parlare del rapporto che si era instaurato tra lei e Daniele all’inizio.

La venezuelana ha capito che forse, ha scelto troppo in fretta, quasi costretta dalla situazione: ” Io li stavo conoscendo e non è che volevo scegliere Antonino subito. Io stavo conoscendo tutti e due e non mi andava di scegliere immediatamente. Anche perché venivo da una storia chiusa da poco tempo.” Ed effettivamente, più che Oriana, è stato Daniele a voler subito troncare ogni rapporto. E infatti Oriana parlando con le sue amiche rivela: “ Però Daniele ha subito chiuso perché non voleva che io conoscessi due ragazzi. Quindi io ho provato a frequentare Antonino, ma non è che l’ho scelto perché mi piaceva in maniera esagerata o ero innamorata. A me interessavano tutti e due e volevo capire.“

Tra Oriana e Antonino potrebbe esserci qualcosa?

Oriana sembra quindi ancora interessata a Daniele: “Non so se si vedeva in tv, ma anche quando io stavo bene con Antonino comunque cercavo Daniele per parlare. Lui però non voleva e si chiudeva. Non voleva mai e io ci provavo di continuo. Adesso però parliamo, mi abbraccia, gioca, mi sporca. Se lui dovesse avvicinarsi di più io mi lascerei andare. Lui mi è sempre piaciuto dall’inizio e sempre l’ho detto. Ora lui vediamo cosa farà”. Oriana quindi, potrebbe essere pronta a conoscere un altro ragazzo. Ma Daniele sta giocando con lei, per strategia? Le teorie sono diverse, c’è anche chi pensa che Oriana stia provocando Antonino per vedere una sua reazione. E c’è chi invece pensa che Oriana e Daniele si siano da sempre piaciuti ma che a causa dell’orgoglio del bel concorrente veneto, la storia non è mai decollata…