Giaele troppo magra dopo 3 mesi di GF VIP: controlli per capire come sta

I fan del Grande Fratello VIP 7 sono molto preoccupati per le condizioni di salute di Giaele che sembra essere davvero troppo magra

Chi segue la diretta del Grande Fratello VIP 7 anche sul canale 55, sa bene che da diverse settimane, Giaele chiede di poter fare delle visite per capire come mai, stia dimagrendo così tanto. Ieri sera, molti spettatori hanno notato l’eccessiva magrezza della concorrente. E’ capitato a molti partecipanti al reality di Canale 5, a causa dello stress che un reality ti fa provare, di dimagrire molto. Giaele si è resa però conto che questa situazione sta andando oltre ed è preoccupata per le sue condizioni di salute. Qualche settimana fa la vippona aveva ipotizzato che si potesse trattare della tiroide, e per questo aveva chiesto di poter fare delle analisi e dei controlli di vario genere. E’ successo, come hanno notato i telespettatori che questa mattina hanno ascoltato Giaele parlare dei controlli che ha fatto. Speriamo chiaramente che le analisi non diano esito preoccupante. Ma è chiaro che Giaele, debba comprendere il motivo di questo eccessivo dimagrimento. Anche gli stessi autori sarebbero preoccupati per la salute della ragazza, davvero troppo magra. Potrebbe essere solo lo stress eccessivo? Molti spettatori si interrogano su quello che sta succedendo. Non è la prima volta che capita, lo scorso anno ad esempio Jessica Selassiè aveva perso molti chili rispetto al suo ingresso, ma aveva spiegato che era una situazione tenuta sotto controllo.

Giaele è troppo magra? Preoccupazione del pubblico

Speriamo quindi che Giaele possa ricevere tutto l’aiuto del caso e che scopra, grazie ai professionisti che certamente la stanno seguendo, quello che succede. Una parte di pubblico, che ha fatto notare l’eccessiva magrezza di Giaele, invita a prendere il prima possibile dei provvedimenti a suo favore in modo da aiutarla perchè davvero, la bella moglie di Brad, sembra essere molto molto più magra rispetto a quando è entrata. In realtà Giaele è sempre stata magrissima ed è forse anche per questo che il suo dimagrimento si nota maggiormente.