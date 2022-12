Ballando con le Stelle 2022: vince Luisella Costamagna ma sul web esplode la polemica sul suo trionfo pilotato

Luisella Costamagna e il maestro Pasquale La Rocca vincono Ballando con le Stelle ma sul web esplode il caso

Dopo una lunga cavalcata durata ben undici puntate e circa dodici settimane, Ballando con le Stelle 2022 ha eletto la sua coppia vincitrice: a poter alzare la grande coppa al cielo è stato il duo composto dalla giornalista e conduttrice Luisella Costamagna e dal suo maestro Pasquale La Rocca. I due hanno conquistato la vittoria del programma dopo aver battuto nell’ultimo duello la coppia composta da Alessandro Egger e Tove Villfor con il 57% delle preferenze, calcolate dalla media dei voti provenienti dai giudici in studio, dal mondo dei social e dal gruppo di quattro opinionisti presenti in studio (il giornalista Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Varia).

E fin qui tutto sembra essere regolare, anzi, potrebbe quasi essere un bel romanzo sul riscatto femminile: la concorrente per il troppo lavoro si è infortunata, ha provato a resistere ma è stata costretta a mollare, salvo poi trovare il riscatto personale nell’unica chance che avrebbe potuto riportarla in gioco. Vince il ripescaggio, entra fra i super finalisti e li sconfigge tutti portandosi a casa il super trofeo. Eppure sul web sono n molti a gridare allo scandalo…

Ballando con le Stelle 2022: vince Luisella Costamagna ma sul web è polemica

La polemica sulla vittoria di Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle 2022 monta proprio in occasione della finale. La giornalista sembrava esser stata prescelta dai giudici del programma come vincitrice prima ancora di far partire le esibizioni. Nella prima manche la triade composta da Zazzaroni, Canino e Smith ha assegnato alla giornalista tre “10” senza fiatare. Complimenti a scena aperta. Questa compattezza nel voto si è poi espressa anche nelle altre esibizioni a cui sono state fatte anche le pulci su difetti nei passi, la poca emozione trasmessa o altri dettagli negativi.

Col passare del tempo, questo sentore si è via via sempre più consolidato tant’è che la stessa Lucarelli ha provato a pungolare i colleghi di giuria con varie battute andate sempre a segno. Silenzi, giri di parole, prese di posizione un po’ vaghe: i tre giudici e persino gli opinionisti in studio sembravano voler premiare Luisella Costamagna per colpire indirettamente Selvaggia Lucarelli, visto che fra le due pare non scorra buon sangue.

Ad avvalorare il fatto che dietro questa vittoria possa esserci del torbido, sul web fanno notare con screenshot e segnalazioni varie che i “mi piace” ricevuti dalle coppie sfidanti della Costamagna (prima Di Giorgio – Porcu, poi Egger – Villfor) avevano entrambe un numero di preferenze social di gran lunga superiori a quelle della giornalista.

"Non vi fidate dei numeri che girano sui social" dice Milly Carlucci.Però qui le cifre sono schiaccianti. #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/Xp2kvUGovG December 24, 2022

Ragion per cui, per poter recuperare un gap così tanto ampio, ci sarà voluto come minimo un voto quasi del tutto unanime di giudici e opinionisti in difesa della Costamagna, designata come l’anti-Lucarelli. Non a caso, è stata la stessa Selvaggia ad aver ammesso pubblicamente che lei (e forse solo lei?) ha dato la sua preferenza ad Alessandro Egger. Sul web la polemica continuerà sicuramente nei prossimi giorni…