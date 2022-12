Luca Onestini svela a Sarah le accuse fatte da Nikita: insinuazioni pesantissime, cosa schifose

Luca Onestini decide di vuotare il sacco e ha rivelato a Sarah Altobello tutto quello che Nikita ha detto sul suo conto o meglio, avrebbe detto

Non tutti i telespettatori del Grande Fratello VIP 7 probabilmente in questi giorni hanno seguito il day time ma sono state giornate infuocate quelle vissute dai concorrenti. Altro che atmosfera di Natale, nella casa si è respirato un clima parecchio teso e tra Nikita e Luca Onestini è scoppiata una vera e propria battaglia all’ultimo colpo. Luca, nelle ultime ore, ha sbottato contro Nikita e ha anche deciso di raccontare a Sarah Altobello delle pesantissime insinuazioni che la Pelizon ha fatto sul suo conto. Ne ha parlato anche Alfonso Signorini nella diretta di oggi prima della puntata, nel pomeriggio di Canale 5, spiegando che parte della puntata sarà dedicata proprio a questo tema. Ma che cosa è accaduto quindi? Secondo il racconto di Luca, Nikita avrebbe sparlato di Sarah ma non si sarebbe limitata a questo, avrebbe fatto intendere che la Altobello è una donna dai facili costumi, per ben capirci, una poco di buono.

Luca Onestini spiega che cosa avrebbe detto Nikita sul conto di Sarah

Il durissimo attacco di Luca a Nikita: “Ieri Sarah è venuta da me a dirmi ‘ma che casino hai combinato con Nikita?’. Io sono senza parole, Sarah è una mia amica e quella si permette di sparlare. Allora io stanco le ho detto ‘ma tu sai cosa dice Nikita di te? E allora le ho detto tutto e ho vuotato il sacco.“

Luca stanco di quello che è successo in questi giorni, ha quindi deciso di raccontare a Sarah come sono andate le cose e poi ne ha parlato anche con altri vipponi: “Nikita aveva fatto delle insinuazioni molto pesanti su Sarah per screditarla ai miei occhi. Le aveva dato della poco di buono. Io le ho detto, invece di dirglielo a parte, ‘portala qui davanti a me, perché voglio vedere se nega’.“

Onestini da giorni dice che Nikita, amareggiata dal suo no, sta inventando cose, solo per screditarlo. Ne aveva parlato anche con Oriana e con altri concorrenti. Ha inoltre detto ai suoi compagni che non starà zitto e che dirà le cose come stanno. Ha spiegato: “ Con la differenza che io dico la verità e le cattiverie che lei dice, mentre lei costruisce bugie per darmi addosso. Io scheletri nell’armadio non li ho e quindi non può fare altro.“

Le cose schifose che Nikita ha detto sul conto di Sarah le ha riassunte quindi dando questa spiegazione: “Che poi io mi sono limitato a dire quello che Nikita ha detto in diretta con il microfono e che su Mediaset Extra hanno sentito. Oltre ad averle dato della poco di buono ha detto che Sarah è un’arrampicatrice sociale. Non sono cose brutte, fanno schifo proprio.” Ovviamente Sarah ha reagito a quanto Luca le ha raccontato e questa sera, vedremo in diretta al GF VIP 7, quello che la ragazza ha detto a Nikita in un acceso confronto.