Sarah Altobello sbotta contro Nikita: “Hai detto cose da denuncia, lavati la bocca prima di parlare con me”

Sarah Altobello affronta Nikita e la invita a non parlare di lei perchè ha detto delle cose gravissime, da denuncia

Altro che a Natale siamo tutti più buoni. Nella casa del Grande Fratello VIP 7, questi giorni di festa, hanno portato non poche tensioni tra i concorrenti. In particolare, nelle ultime ore, si è acceso uno scontro infuocato tra Nikita Pelizon e Sarah Altobello. Tutto è iniziato con delle rivelazioni che Luca Onestini ha fatto a Sarah. Ha detto alla sosia di Melania Trump, che la Pelizon sparla suo suo conto e che ha fatto delle pesanti insinuazioni, lasciando intendere, parlando con lui, che Sarah sia una poco di buono. Luca, ha deciso di raccontare tutto alla Altobello, stanca del comportamento di Nikita e Sarah ovviamente, ha reagito.

La scena è stata parecchio surreale anche perchè, le due hanno litigato mentre si preparavano, davanti al bagno, in accappatoio. Sarha ha detto a Nikita: “Io sono pure una signora tesoro mio. Però tu non puoi assolutamente, ti vieto da oggi di continuare a fare insinuazioni gravi sul mio percorso passato perché non esiste che qualcuno debba sentenziare il passato di una persona. Mi sentenzi qui, mi guardi qua e mi dici le cose che non ti vanno. Ma io non ti autorizzo altrimenti procederò. Non mi va assolutamente. Che cosa sono le cose che ho fatto? Cose gravi sono?“. Sarah ha spiegato che il passato resta tale e non c’è bisogno di mettere cose in mezzo, di fare show.

Qui le rivelazioni di Luca

Le parole di Sarah a Nikita

Sarah ha continuato: “Tu mi metti in bocca, insinuazioni che mettono pulci nella testa delle persone. Poi la loro testa gira, fomentano queste cose. Non te lo puoi permettere. Se sei una donna vera, una donna, una donna adulta tu non vai da un uomo a parlare così di un’altra ragazza. E non lo dovevi fare per nulla! Hai parlato male di me, l’hai fatto pure con la Fiordelisi.” Sarah ha spiegato alla Pelizon che ha passato la notte in bianco, ferita da queste insinuazioni e da quello che ha saputo.

L’Altobello si è anche detta felice del comportamento che ha avuto Luca e lo ha elogiato: “ Se tu vai da Luca a dirle… che poi è stato un signore nel fermarti. Se era un altro ti diceva ‘dai dimmi altro’. Hai sbagliato con me e io non ti ho mai deluso e non sono mai stata falsa. Ti ho sempre parlato con il cuore e te hai sbagliato.- Mi hai creato un’instabilità mentale mettendo un carico da 90 su una situazione già difficile”.

Sarah ha sottolineato che in un reality, i pettegolezzi del genere hanno un certo peso. Si dice schifata e ferita, perchè non era una chiacchiera al bar con le amiche. Con i soliti termini bizzarri, l’Altobello ha spiegato: “Sei al GF dove la multimedialità del messaggio si divolve. Mi sento una donna ferita e basta. Non ti permetto più di fare il mio nome e a rivelare date. Io non ti conoscevo, ci siamo conosciute una volta con una stretta di mano. Quindi come fai a sapere dei miei pettegolezzi?“.

Poi ha concluso: “non permetterò a nessuno di fare insinuazioni sul mio passato. E vai a dire che mi piace la bella vita. Non sono cose belle, poi davanti alla moralità che vuoi emettere da mesi. E ieri continuavi a dire ‘2018’. Queste cose sono passibili legalmente sappilo. Lavati la bocca con il dentifricio prima di parlare di me bella”.

Sarah è molto turbata da quello che ha successo e ha cercato conforto in Wilma. La Goich non vede di buon occhio da tempo Nikita ma ha suggerito a Sarah di stare serena perchè la verità vince sempre e quello che è accaduto, la verità, verrà fuori anche in questo caso.