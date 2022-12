Dayane ripudia Dana, la Saber la smaschera: “Baci fake solo per fare gossip”

Nella casa del Grande Fratello VIp 7 arriva il duro attacco di Dana alla sua amica Dayane Mello: baci finti solo per fare gossip

Se non lo avesse detto, non ci avremmo mai pensato…Ma esiste ancora davvero qualcuno che crede a baci e coccole dati a favore di telecamera con paparazzo al seguito? Dana Saber ieri nella casa del Grande Fratello VIP ai suoi amici vipponi ha rivelato che i baci con Dayane Mello erano fake, tutto finto. Chi lo avrebbe mai detto. Fake del resto, come la loro amicizia, usata solo per avere, un po’ per uno, della visibilità. Non a caso la Mello, ha subito messo le mani avanti, ancora prima che la Saber raccontasse questa storia, dicendo che ha fatto pulizia nel suo giro di amicizie e che le persone, dovrebbero andare in tv per parlare della loro storia, non perchè sono sue amiche, e usando quindi il suo nome.

Ieri sera Dana, parlando con i suoi amici nella casa, ha raccontato qualche aneddoto su questa vicenda. Considerate che Dana è in quella casa, solo per le foto fake, e pensate quanto ormai, sia facile arrivare alla popolarità.

La verità di Dana Saber sui baci con Dayane Mello

La Saber ha spiegato: “Lei l’ha fatto all’improvviso senza avvertirmi e non è stato bello. Sì è successo tutto davanti ai fotografi, e mi sono arrabbiata con lei. Dayane prima che entrassi qui mi ha chiamato ‘ti prego se vai devi dire che è vera quella cosa’. Io non l’ho fatta davvero quella cosa. Stavamo uscendo da un pranzo e lei da un momento all’altro ha deciso di fare questa cosa per fare gossip.“

E ancora: “Io sono stata al gioco per non metterla in difficoltà in pubblico. Ma poi in privato mi sono risentita. Sì mi sono arrabbiata e le ho detto che non doveva farlo senza dirmelo prima. Mi ha chiesto ‘dì che è vera quella cosa, poi così ti prendi il pubblico lesbo’. Adesso dice che si dissocia, perché io non sono stata al suo gioco. Io non confermerò mai una cosa non vera! Io dico la verità. Non faccio figuracce con i telespettatori.” La Saber ha anche detto che nei suoi obiettivi non c’è quello di diventare famosa, ma di creare qualcosa…

Dana ha concluso: “Io lì potevo spintonarla, spingerla via o assecondarla per non farle fare una figuraccia in pubblico. Io potevo smascherarla in diretta, ma non mi hanno dato la parola. Poi lei ha detto ‘mi dissocio’, non era nemmeno il contesto giusto per tirare fuori questo, ma arriverà anche il momento.”