Inizia malissimo il 2023 del GF VIP 7: altra frase vergognosa nella casa. Patrizia Rossetti colpevole

Inizia nel peggiore dei modi il 2023 per i concorrenti del GF VIP 7: Patrizia Rossetti Potrebbe rischiare la squalifica? Ecco che cosa ha detto

Vi dicevamo ieri, parlando di bilanci in merito all’anno che ci ha appena lasciati, che il Grande Fratello Vip alla sua settima edizione, rientra senza nessun dubbio tra le cose peggiori che abbiamo visto in tv negli ultimi mesi. E se il 2022 era finito nel peggiore dei modi, il 2023 non è iniziato meglio. In queste ore, è diventato virale sui social, un video che mostra Patrizia Rossetti in compagnia di due vipponi. Un video in cui la Rossetti pronuncia una frase che dovrebbe far drizzare in testa i capelli che sono rimasti a Signorini. Troppo impegnato a fare video sui social e poco concentrato nelle vicende dei concorrenti a quanto pare. Alfonso dovrebbe pensare di più a quello che dicono i vipponi da lui scelti, davanti a milioni di italiani. La frase pronunciata ieri da Patrizia Rossetti è gravissima. Lei e altri due concorrenti, stavano facendo dei commenti su una delle persone che da dietro le telecamere, comunica con i vipponi. “Ha proprio una voce da stupro” ha detto Patrizia Rossetti, parlando di questa persona che lavora al Grande Fratello VIP 7.

“Se fossi un uomo ti stupr*rei, giuro” ha detto la Rossetti mentre Davide Donadei e Andrea, i nuovi arrivati, sorridevano e commentavano con un’altra frase imbarazzante “anche se non ti abbiamo visto mai“. Un momento agghiacciante nella casa del Grande Fratello VIP 7.

Le frasi shock di Patrizia Rossetti al GF VIP

Le parole di Patrizia hanno provocato l’indignazione social e sono tanti i telespettatori a chiedere la squalifica. Si legge su Twitter, dove il video è diventato virale: “E meno male che Signorini aveva detto di moderare le parole che ci sono le nonne e nipotini che guardano. Vanno sempre peggio”. “I vecchi si rivelano ogni edizione i più squallidi e pretendono di dare lezioni ai giovani” ha scritto un altro spettatore. Non sappiamo che cosa accadrà ma lo scopriremo molto presto visto che il Grande Fratello VIP ci aspetta domani, 2 gennaio 2023 con una nuova puntata.