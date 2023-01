Dana e Oriana di nuovo on fire: litigata pazzesca, tutto inizia dall’armadio

Si riaccende lo scontro nella casa del GF VIP 7: Dana e Oriana litigano in modo furioso

La puntata del lunedì si avvicina e forse c’è chi cerca di smuovere un po’ le acque alla conquista di una clip. Dana Saber, che nei primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello VIP 7 aveva provocato una serie di liti infinite, non è stata considerata “degna di nota” se non dopo l’una di notte per Signorini. Ed effettivamente questa settimana s è data una bella calmata, perchè alla fine, non vale la pena litigare se poi non ti danno neanche un blocco da protagonista…Oggi però si va in onda e allora, ecco che a poche ore dalla puntata, si torna a discutere per qualsiasi cosa. Nel caso di Oriana e Dana, anche per l’armadio…E Oriana Marzoli, che è la regina dei reality e sa bene come queste cose funzionano, ha subito smascherato la Saber. Della serie: non si ruba a casa dei ladri, ecco…

“Tu hai buttato le mie cose a terra! Io ho messo le tue cose sul pavimento?! Ma cosa dici, ho messo tutto nell’armadio di Sarah! Sei ridicola, patetica, stai cercando di provocarmi, cerchi una clip. Sei una bugiarda, non ho buttato nulla. Pazza, pazza sei una pazza. Come ti permetti a buttare tutto a terra maleducata! Io non devo toccare le tue cose? E tu non puoi toccare il mio armadio, aprirlo e metterci la tua roba pazza!” ha urlato Oriana contro Dana questa notte nella casa del Grande Fratello VIP 7. Una litigata alla quale hanno assistito, un po’ come se fossero al cinema, anche gli altri concorrenti.

Dana vs Oriana: ecco che cosa è successo

Dopo le parole di Oriana è arrivata la replica di Dana: “Tu sei una brutta maleducata, io ti lancerò le tue cose ogni giorno così impari a toccare le mie scarpe, punto! Senza il mio permesso tu non tocchi le mie cose. Adesso voglio vedere se toccherai ancora le mie cose. Forse hai imparato la lezione!“.

Secondo alcuni spettatori che stavano seguendo il reality in diretta, Dana che ha parlato anche in arabo, avrebbe dato della poco di buono ( per dirla in modo gentile) a Oriana. Vedremo se questa sera su Canale 5 si parlerà anche di questa litigata basata sul nulla!