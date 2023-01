L’Isola dei famosi 2023: Ilary Blasi vuole Can Yaman nel ruolo di inviato

Ilary Blasi punta Can Yaman: sarà lui l'inviato dell'Isola dei famosi 2023?

Arrivano le prime voci sull’edizione dell’Isola dei famosi 2023. Manca ancora un po’ di tempo, la prima puntata è prevista ad aprile ma Ilary Blasi sembra decisa su Can Yaman. La rivista Nuovo svela che è lui che la conduttrice desidera avere nel ruolo di inviato. Ne abbiamo visti vari in Honduras affrontare il duro lavoro sotto il caldo ma sembra che nella prossima edizione de L’Isola dei famosi non ci sarà Alvin. Sarà davvero Can Yaman il protagonista in spiaggia su Canale 5 dal prossimo aprile? Tutto si è già messo in moto, Ilary Blasi resta in silenzio su tutto, anche sul lavoro e i prossimi progetti ma Riccardo Signoretti svela che l’attore turco potrebbe davvero cedere alla padrona di casa dell’Isola dei famosi e dirle quel sì in cui lei spera.

Chi è il nuovo inviato de L’Isola dei famosi 2023?

Dopo il grand finale del Grande Fratello vip anche quest’anno ci sarà tutto lo spazio per Ilary Blasi con il suo reality show. C’è la conferma, tocca a lei anche quest’anno la conduzione dell’Isola ma più di tutto spicca il nome di Can Yaman. Lui è l’attore turco che ha fatto impazzire anche il pubblico italiano, dalle sue soap fino a Viola come il mare, da solo porterebbe già una buona fetta di telespettatori. Quindi, Ilary Blasi sarebbe pronta a lasciare a casa Alvin per il divo turco ma la trattiva non è semplice perché Can ha già altri impegni nel 2023 e l’inviato dell’Isola resta bloccato a lungo sulla spiaggia.

Arriva anche qualche nome del cast che potrebbe mettersi in gioco e vengono già i brividi nel leggere i nomi di Alex Belli e Delia Duran. Inoltre, si mormora che potrebbe tornare anche Dayane Mello, ancora una volta. Non mancano gli altri nomi in arrivo dall’ultimo Grande Fratello Vip: Marco Bellavia e Pamela Prati. Sembra che fare il concorrente di reality sia diventato ormai un vero lavoro.