Luca e Soleil, gli autori volevano il faccia a faccia l’anno scorso. “Ho rifiutato cifre importanti” rivela Onestini

Luca Onestini rivela che lo scorso anno lo hanno chiamato più volte per partecipare al reality o avere un confronto con Soleil: tanti soldi rifiutati

Orietta Berti ha fatto notare nella diretta del GF VIP 7 del 2 gennaio, che il faccia a faccia tra Soleil e Luca, è stato parecchio brutto. E sottoscriviamo, come è vero tutto quello che dice Onestini ogni volta che parla della sua ex: avrebbe avuto in questi anni diverse occasioni per parlare di lei ma non lo ha fatto. Quando era all’Isola dei famosi come concorrente, lo scorso anno quando Soleil era contestatissima al Grande Fratello VIP 6 per tutta la storia con Alex Belli. E ovviamente, proprio come è successo alla Sorge ieri, anche a Luca era stato offerto di intervenire e dire la sua. Non lo ha fatto perchè in questi anni è andato avanti, a differenza della Sorge che anche ieri sera, ha deciso di screditare il suo ex con insinuazioni.

Dopo il faccia a faccia in studio, Luca ha parlato con i suoi compagni di viaggio di tutta questa situazione spiegando che lo scorso anno, era stato contattato dagli autori del GF VIP per avere un confronto con la Sorge, visto che lei lo aveva citato più volte. Lui però ha deciso di non partecipare.

Lo sfogo di Luca Onestini e le accuse a Soleil

Il vippone questa notte ha spiegato: “Io non sono venuto, perché non mi importava nulla di quella persona. Mi hanno offerto cifre importanti per venire qui. E adesso vengo io qui e lei arriva e mi dice queste cose. Quindi è ovvio che ti rispondo. Che poi stasera chi era in difficoltà tra i due? L’impreparata era lei, e allora zitta e vai a casa. Ma io ho vinto perché avevo la verità in tasca. Tirava fuori i follower comprati per cambiare discorso.“

E quando fa questo discorso, non ha tutti i torti. Ma tanto da lunedì prossimo in studio ci sarà Sonia Bruganelli e la situazione tornerà alla normalità: “In un programma dove le regole dovrebbero essere uguali per tutti, io mi ritrovo una persona non imparziale. Se tu mi tiri un pugno lei dice “la bocca di Luca ha battuto sul pugno di Attilio”. Io di scheletri nell’armadio non ne ho e per questo vinco con lei. Io non ho vinto perché sono più bravo a parlare, ma perché dico la verità.“

Lo sfogo di Luca è andato avanti con queste parole: “Ma si facesse una vita. Ma è insoddisfatta e devi rompere i co****i a me?! Ma vai avanti. Come mai ce l’ha con me? Rosica, rosicherà forse. Non ci sono altri motivi. Mi ha fatto cornuto e continua a rompermi. Per me lei è nulla, non me ne frega un cavolo di lei.“

Luca Onestini ha poi rivelato: “A me un anno fa per il GF Vip 6 mi volevano. Mi hanno chiamato per venire qui. Io gli ho risposto ‘sai che c’è? Non me ne frega proprio nulla’. Mi richiamarono dopo tre giorni, triplicando l’offerta. Io dissi ‘non è la cifra, non mi interessa e non la voglio smer**re’”.