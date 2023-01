Amici 22 spoiler: doppia eliminazione shock e un biglietto per il serale

Ecco tutto quello che vedremo nella puntata di Amici 22 in onda l'8 gennaio 2023: spoiler e anticipazioni

E’ stata registrata oggi una nuova puntata di Amici 22. Il reality condotto da Maria de Filippi, dopo la pausa natalizia tornerà in onda domenica 8 gennaio 2023. E oggi appunto, i ragazzi sono tornati a esibirsi di fronte a professori e giudici. Nella puntata di Amici 22 di oggi è successo di tutto e ci sono state due eliminazioni che hanno lasciato senza parole il pubblico presente in studio. Le talpe del Vicolo delle News hanno raccontato quello che è successo in questa nuova registrazione. Se una delle due eliminazioni era prevedibile, la seconda ha davvero sorpreso tutti e purtroppo a uscire è stato uno dei cantanti più amati di questa edizione del talent. Scopriamo quindi tutto quello che è successo nella registrazione di Amici 22 di oggi, ecco per voi gli spoiler!

Amici 22 spoiler e anticipazioni: una doppia eliminazione

Come detto in precedenza, nella puntata di Amici 22 di oggi, ci sono state ben due eliminazioni. La prima ha riguardato il ballo. A lasciare la scuola di Amici è stata Rita. La maestra Celentano ha più volte messo in guardia Rita, invitandola a dare di più. L’ha compresa quando le ha raccontato delle sue difficoltà di apprendimento e ha atteso che recuperasse. Ma a quanto pare, adesso è arrivato il momento di continuare il suo percorso fuori dalla scuola di Amici 22.

La seconda eliminazione invece ha sorpreso tutti. A causa di una sfida voluta da Rudy Zerbi, il cantante Cricca è stato costretto a lasciare la scuola, ha infatti perso. Una eliminazione che ha stupito tutti.

Amici 22 spoiler e anticipazioni: Ramon vola al serale

Non solo brutte notizie. Nella puntata di Amici 22 di oggi c’è stata anche una super sorpresa per un allievo. C’è stata la possibilità di conquistare un biglietto per il serale. E ad avere il pass per la fase finale del talent di Canale 5 è stato Ramon. Il ballerino della maestra Celentano è il primo allievo che passa di diritto alla fase serale di Amici 22.

Nella registrazione di oggi, la puntata lo ricordiamo andrà in onda l’8 gennaio 2023, ci saranno anche dei nuovi ingressi.