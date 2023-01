Nicole Murgia getta il sale al passaggio di Nikita: l’osceno gesto al GF VIP (VIDEO)

Siamo nel 2023 e c'è ancora chi pensa che una persona porti sfortuna e si debba gettare il sale contro il malocchio...E' successo al GF VIP con Nicole Murgia

Si può cadere sempre più in basso in questa squallida edizione del Grande Fratello VIP 7? Decisamente si. Bullismo, egoismo, strafottenza, maleducazione, sono solo alcuni degli ingredienti che hanno caratterizzato questa edizione del reality di Canale 5. Tra espulsioni, squalifiche ritiri, televoti aperti per permettere al pubblico di decidere il destino di chi nella casa è andato oltre, questa edizione resterà nella storia. E visto che al peggio non c’è mai limite, questi nuovi concorrenti super vip che Alfonso Signorini e i suoi autori hanno messo nella casa, stanno regalando grandi soddisfazioni. Dalla sconosciuta Dana Saber che dichiara il suo amore per Putin e vuole posare per il calendario con un fucile, a Nicole Murgia che si getta il sale alle spalle al passaggio di Nikita, bhè la compilation di questo 2023 appena iniziato, regala grandi, grandissime squallide gioie. Tra l’altro non è neppure la prima volta che qualcuno fa dei gesti, se così possiamo dire, scaramantici nella casa. Era successo con Fernanda Lessa, che si era dovuta scusare, dopo esser stata ripresa dal Grande Fratello, per un motivo molto simile. Ci si aspetta quindi che per la Murgia succederà lo stesso. O chissà magari la romana, dirà che ha gettato il sale per caso alle sue spalle eh. Perchè in quella casa prima le cose si fanno, poi si fa finta di non ricordare, poi si cerca la giustificazione che non sempre c’è ( quasi mai). Poi ci si meraviglia se la famiglia di Nikita ha chiesto ai suoi legali di fare qualcosa, dopo tutte le segnalazioni arrivate. Bhè un motivo ci sarà.

Tra l’altro ricordiamo che la Ferruzzi è finita al televoto per un motivo molto simile, ossia aveva detto che Nikita portava sfiga, sputando anche al suo passaggio. E il gesto della Murgia non è poi così diverso dalle parole. Non c’era bisogno di didascalia per spiegarlo eh…Va detto, per raccontare in modo molto dettagliato la questione, che il sale non viene gettato immediatamente dopo il passaggio di Nikita ma poco dopo ( Nikita si aggira in cucina mentre la Murgia parla con Onestini). Quale motivo ci sarebbe per farlo se non quello di credere che ci sia una persona che non porta bene nella stessa casa in cui si vive? Prima di prendere dei provvedimenti è giusto sentire la versione dei fatti della Murgia, è chiaro. E se anche il gesto non fosse indirizzato a Nikita, resterebbe altrettanto grave, perchè siamo nel 2023, perchè il sale non cambia la vita delle persone. Forse provoca solo problemi verso quelle che vengono etichettate, come già successo a Nikita in quella casa.

Il video di Nicole Murgia che si getta il sale alle spalle

Nicole butta il sale a terra mentre passa Nikita, senza parole!! Fernanda Lessa venne ripresa pensantemente per la stessa cosa😤 #gfvip #iostoconnikita #nikiters pic.twitter.com/UEMd7TsWlO January 5, 2023

Non ci resta che attendere la puntata di lunedì per comprendere la spiegazione della Murgia. Forse c’era una ciotola di insalata da condire sul pavimento?