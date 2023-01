Per Nikita al GF VIP scende in campo l’avvocato: troppe diffamazioni

E' arrivato il momento di tutelare Nikita dagli altri vipponi: scendono in campo gli avvocati

Da settimane i fan di Nikita sui social si lamentano di alcuni atteggiamenti poco carini di cui la concorrente sarebbe stata vittima. Mostrano dei video sui social, lanciano accuse contro gli altri concorrenti del Grande Fratello VIP 7. In particolare, il grande colpevole di tutto, sarebbe Luca Onestini che starebbe influenzando con il suo modo di fare, anche gli altri vipponi. Avrebbe sparlato di Nikita così tanto da influenzare il pensiero degli altri concorrenti che, prima del suo ingresso, avevano un rapporto diverso con la Pelizon. I fan di Nikita non tollerano più questo atteggiamento e da giorni chiedono alla famiglia di fare qualcosa, di prendere dei provvedimenti. Ieri sera, è arrivato un post sui social, che spiega quello che sta succedendo e cosa, lo staff e i familiari della Pelizon, stanno facendo in questa situazione.

“Mi permetto di darle un consiglio. Ci sono tutti gli estremi per intervenire con un avvocato e avviare un’azione legale contro Onestini, per reato di diffamazione e persecuzione.. il programma non lo smaschererà mai a scapito di Nikita. Dovete farlo voi famiglia“ questo uno dei tanti commenti che potrete leggere sui social, quando si parla di quello che Nikita sta affrontando in questo periodo. E ancora: “Cara Jessica questa donna becera ha detto delle cose gravissime che meritano l’attenzione degli avvocati, distruggere la persona e la sua reputazione fuori dal programma è un attimo ,il mio consiglio è di procedere legalmente e velocemente e di acquisire tutto il materiale possibile“.

Gli avvocati scendono in campo per Nikita

Jessica, la sorella di Nikita, che segue anche i suoi account e sta seguendo la Pelizon in questo percorso, ha risposto: “Io non ho le deleghe per farlo, stanno provvedendo team e avvocato che le hanno pazientate con me, i risultati arriveranno. Concordo con voi, il team sta provvedendo“.

Poco dopo la risposta della sorella di Nikita, sui social è arrivato questo messaggio: “Vi informo che, anche grazie alle vostre segnalazioni e proteste, l’avvocato di Nikita ha inoltrato oggi alla Produzione una ferma comunicazione di protesta per il diffamatorio trattamento riservato a Nikita da alcuni concorrenti. Vi informerò sui relativi sviluppi, Giulia“.